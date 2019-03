Expósito: “El 8M es imparable, pero la política lo contamina todo”

Día Internacional de la Mujer. Un movimiento que ya tiene el nombre del 8M en casi todo el mundo y que reivindica, con toda la justicia, la igualdad, la equiparación y la justicia entre las mujeres y los hombres.

No entiendo que haya cabeza humana en esta parte del mundo en la que hemos tenido la suerte de caer, de pie. No entiendo que se ponga en duda la existencia aún de brechas, desigualdades e injusticia entre hombres y mujeres. Yo tengo una hija y a mi mujer, y hermana y compañeras de trabajo y tuve madre y abuela y suegra, por todas ellas, igualdad y justicia. El 8M y siempre.

El problema estalla cuando se politiza hasta lo evidente. El problema, como siempre, es cuando la demagogia partidaria se incrusta en las manifestaciones, en el Consejo de Ministros y ministras, en los mitines, en las redacciones, entonces, o sea ahora, discrepar o matizar se convierte en un deporte de riesgo.

1.- Insisto. Sinceramente, el movimiento 8M es imparable y debe ser imparable. por ellas. por todas.

2.- Las manifestaciones y manifiestos se han convertido en un instrumento partidario tan claro como cutre y en periodo electoral ni te cuento. Todo vale, hasta manipular, mentir e insultar.

3.- Es curioso. Da la sensación de que sólo son mujeres reivindicativas, que sólo sufren la desigualdad, las mujeres del PSOE, de Podemos y las independentistas por supuesto. Interesante fusión, en esto también. Como si Soledad Becerril, primera ministra de la Democracia, Esperanza Aguirre, Ana Pastor, Loyola de Palacio, Isabel Tocino, Soraya Sáenz de Santamaría, Inés Arrimadas como si todas ellas no fueran mujeres.

4.- Insisto: la justicia social ha de conseguirse en nuestra sociedad y en casa y en el trabajo. Pero ¿Y en el mundo? La lucha más increíble en defensa de los derechos de la mujer la he visto en Malí, en Chad y en la India y curiosamente, por allí no he visto a ninguna lideresa de las que se manifiestan hoy por el centro de Madrid. por bamako, koulikoro o d'jamena he visto a mis super heroínas favoritas. la hermanas carmen, mercedes, Teresita y Minto y a la colombiana Janette. La globalización es verdad. pero para luchar por las mujeres también debería serlo.

5.- En este sentido, ¡oh! casualidades de la vida me acuerdo hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, me acuerdo de las cientos y hasta miles de chicas y niñas venezolanas que he visto prostituyéndose en mitad de cualquier plaza. Para machismo el de esos cerdos, los puteros y clientes. para gobiernos machistas los regímenes que miran hacia otro lado, que lo permiten y sonríen cuando ven a sus niñas ofreciéndose a 2 dólares el servicio. Esos y quienes se callan si que son machistas. Yo no. ¿Has oído a alguna feminista firmante de los manifiestos de hoy promover la intervención en esos países en pro de esas niñas?Tampoco.

¿Has oído a alguna de las progresistas y reformistas habituales defender a Inés Arrimadas después de que un machista independentista sugiriera que es una puta? ¿Las has oído defender a la secretaria judicial que declaró en el juicio del procés a la que desearon en las redes que fuera violada? ¿Las has oído condenar la expresión "la azotaría hasta que sangrara”? A todo lo anterior, ¿A que no?.

El feminismo no es pagar con dinero de todos las medidas populistas del Consejo de Ministros del viernes. Ni repetir nosotros y nosotras, amigos y amigas, todos y todas, unidos y unidas. Por supuesto que queda mucho por hacer. Pero que no me lo venda el macho alfa, por favor, ni quien va a tragar con hacerle vicepresidente de lo que sea con tal de seguir pisando moqueta.

Cuando le vea devolver lo que cobró para sacar a esas niñas de la calle en Cúcuta, o cuando rechacen lo que cobran de Irán y lo dediquen a eliminar burkas, entonces me creeré la milonga. El feminismo es lo que hacía mi madre a diario, lo que piensa Pilar y lo que yo quiero para mi hija y lo que trabajan mis compañeras.