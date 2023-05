Expósito: "Hay que ver fórmulas para compaginar el empleo y la pensión de jubilación; el sistema no aguanta"

Audio

Noticia (esperada) y positiva del día. Las direcciones de CEOE, UGT y CC.OO. aprueban una senda de subidas salariales del 4% este año y del 3% en 2024 y 2025 más una cláusula salarial anual del 1% en función de la inflación.



En una España de broncas, extremos, pulsos y frentes, que la noticia sea un acuerdo así merece un aplauso. Como con el EGM y el récord de audiencia. ¡Plas! Y a seguir.



Además, y esto si que merecería una reflexión, los agentes sociales instan a los centros de trabajo a negociar fórmulas para compaginar el empleo y la pensión de jubilación.



Dicho de otro modo, el sistema no aguanta. Es solo cuestión de tiempo, de demografía y de sueldos.



Pero ya verás como a este apartado de las pensiones no se sube nadie. Al acuerdo de los sueldos Sánchez, súper Yoli... Hasta Ione Belarra y su patrón Pablo Iglesias. Ya verás.







Entre tanto, prosigue la campaña electoral. Sinceramente, como si le importara a alguien. Me pregunto si las campañas sirven para algo. Si los políticos ven sus propios vídeos de campaña sin el menor sentido de la autocrítica. Si los votantes (o sea, tú, usted o yo) nos dejamos influir por los mítines, por los mensajes publicitarios, por la propaganda y no te digo por los anuncios enlatados y a propósito.



Visto lo visto y oído lo oído estos días atrás, ¿de verdad alguien se cree lo que se promete? Y más todavía si las promesas llegan desde un Gobierno que lleva más de cinco años en el poder. ¿Ahora, así como de sopetón, se han dado cuenta de que la vivienda es un problema? ¿En serio?





Y quedan 3 semanas para las elecciones y esto no hay quien lo aguante.



Propuestas de este finde:



Podemos aboga por 'súpermercados' del Estado como en Cuba o Venezuela, que se llamen Precios Justos, ha dicho Ione Belarra en Cáceres. Además de insultar a Juan Roig. Lo de la cartilla de racionamiento vendrá después.



¿Te imaginas un sistema de expropiaciones y precios controlado por Monedero, Errejón o el Otegui de turno?



Casi a la vez Pedro Sánchez anunció en Tenerife que el Gobierno aprobará mañana avales del ICO para cubrir hasta el 20% de la compra de primera vivienda para jóvenes y familias con menores. Algo parecido a lo que propuso el PP, pero más. Y es que da gusto, hablamos de dinero como si lo tuviéramos.



En esta misma linea (¿será por dinero?) el Gobierno bonificará el 50% del Interrail por Europa para jóvenes este verano, y un descuento del 90% en los trenes y autobuses que dependen del Estado. En el.AVE, descuentos del 50 por ciento también para jóvenes. ¿Por qué? Porque sí.



Con todo, la campeona de la ocurrencia más estúpida sigue siendo Yolanda Díaz: Un nuevo cheque de 20.000 euros al cumplir 18 años. Sin comentarios. Y alguno se lo creerá.



Pero escucha la guinda: la número 2 de Podemos en Madrid, que se llama Carolina Alonso ha propuesto esto ante Ione Belarra, Irene Montero y Ángela Rodríguez alias PAM. Y todas aplaudiendo esta sandez: Una «bolsa de cuidados» pagada por el Ayuntamiento porque todas tenemos derecho a ir a la peluquería por la tarde. Te juro que no es un montaje. Y los aplausos son de verdad.





¡Ah! Y mi posdata:



Su Persona no puede salir de casa más o menos tranquilamente porque le pitan según se baja del coche. Ni puede coger un AVE. Entra en una tienda o en una biblioteca cerradas para él solo. Los vídeos huelen a reality cutre (eso sí, pagados con tu dinero y el mío), no aparece en la final de la Copa del Rey, junto a don Felipe, para que no le silbe medio estadio...



Y dicen las encuestas que recorta distancias con el PP. Y que Yolanda Díaz (la de los 20.000 euros a los 18 años) sobrepasa a Podemos y que Esquerra y Bildu pueden ser fundamentales.



Y eso sí, para entrar en un mitin de Su Sanchidad te piden el DNI, la inscripción y a este paso hasta la cartilla de vacunación.