Expósito: "El Gobierno se pone de perfil ante el órdago de los lazos"

Yo entiendo, porque yo soy el primero, que estemos hasta el gorro del procés independentista catalán. El supremacismo de sus protagonistas, lo cansino de sus argumentos, la macarrada constante, el acoso cobarde, las excusas de los lacitos, la monserga del exilio y la demencia de esos líderes, la mediocridad de los jefecillos y las jefecillas y la basura de la corrupción de los que planificaron todo esto. Todo es insoportable.

El problema es que junto al hartazgo tenemos la necesidad de contar cosas y los periodistas tenemos que hacerlo de la manera más lógica y hasta entretenida posible, pero sin echarte a ti, oyente sin que te vayas harto del procés y de nosotros. A ver si lo consigo en 3 minutos y en 10 puntos.

1.- Creo que estamos cometiendo, como supuestos analistas, un error nos ponemos a debatir sobre el concepto de rebelión como si supiéramos y creo que sin quererlo, estamos haciendo un favor a los acusados y a las ordas de mariachis. Yo no sé de derecho, no soy jurista pero lo que se vivió en Cataluña en aquel semestre de 2017 fue repugnante. Violento. Quebró el más mínimo sentido común y quebró el estado de derecho. Allá los jueces cuando tengan que plasmar todo esto en una sentencia. Pero aquello fue lo que fue.

2.- las comparecencias de los guardias civiles como testigos y por desgracia como protagonistas están siendo muy esclarecedoras, pero no sólo desde el punto de vista jurídico. Parece mentira que haya que recordar esto pero compara cómo hablan y cómo se expresan esos guardias compáralos con los supuestos directivos de las empresas contratadas por la Generalitat. Con los líderes de las revueltas con las de la CUP. Esa actitud de estos testigos están desarmando a las defensas y a los acusados y lo saben. Y no lo pueden disimular.

3.- Los lazos. El peñazo de los lazos amarillos. Otra provocación y ya lo sé cuántas van. Otra vuelta de tuerca para desobedecer, para hacer campaña electoral y para demostrar a los suyos que son muchos, que llevan la barretina buen calada. Aunque sea a base de mentiras.

4.- Si no son los lazos hubiera sido otra excusa. El tema es presionar, hartar y hacerse los chulos ante un estado garantista seguramente como ha de ser, pero garantista y acomplejado hasta la desesperación.

5.- Y el gobierno de perfil y Moncloa pasando la pelota a la junta electoral central a la Fiscalía o ya puestos a la Guardia Civil. ¿Pero por qué Pedro Sánchez ha ordenado a los suyos ese perfil bajo? ¿Por qué los enemigos son PP y Ciudadanos y no los independentistas y golpistas catalanes? Muy sencillo. Porque no hay que enfadarlos demasiado. Porque Sánchez sabe que los va a necesitar a la vuelta de las elecciones generales, como los necesitó en la moción de censura.

6.- ¿Y la gente se deja? A lo mejor se nos manipula y fácilmente en otros sentidos, pero dverdad esos millones de catalanes se han tragado esta milonga?

7.- Puesto a hacer preguntas, ¿Tan mal están esos millones de personas? ¿Tan superiores se creen? ¿Han visto cómo está la mayoría del mundo y la mayoría de España? ¿De verdad esos catalanes y catalanas se sienten bien representados por Rufián, por Torra, por los pujolones o por las y los de la CUP? Si de verdad están a gusto con esos líderes, desde luego tienen un problema y muy gordo.

8.- La provocación lleva a los extremos. Unos porque piensan que el anterior gobierno fue demasiado blando. Otros porque están convencidos de que este Gobierno conchabea cuanto menos con los indepes y lo que te rondaré. El cabreo es libre y ese cabreo lleva al extremo.

9.- Ha declarado también en el juicio del procés quien fuera subsecretario de hacienda, Felipe Martínez Rico: “Hacienda no recabó pruebas de que la Generalitat desviara fondos para el 1 de octubre pero no descarta que lo hiciera. A la pregunta del fiscal de si el sistema de control era inexpugnable. El subsecretario de Montoro dijo: “Es un sistema de certificación propio de la intervencion, pero no es la realidad matemática de los hechos”. Sinceramente… con un par.

10.- Hazlo tú. Dile tu al inspector de Hacienda que la última paralela o inspección de la Agencia Tributaria “no se corresponde con la realidad matemática de los hechos”. Hazlo tú y no tienes España para esconderte.