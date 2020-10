Expósito: "En el Gobierno se está siguiendo el manual que les enseñó y pagó Hugo Chávez"

Audio

La nueva clave de bóveda de este Gobierno, tras desactivar al Rey, es el Poder Judicial. Nos están señalando la Luna y nos quedamos mirando el dedo.

Resulta que el Rey viajará a Barcelona este viernes para la entrega de los premios de la Barcelona New Economic Week. Por supuesto, don Felipe viajará a Barcelona de la mano de Pedro Sánchez, esto es, amparado, protegido, escoltado, redactado, ensombrecido y auspiciado por Su Persona. Si es preciso... incluso Pedro Sánchez es capaz de sustituirle.

Igual se coloca en un pasamanos junto a los Reyes como si fuera el Príncipe o la tercera Infanta que le impide viajar a la Escuela Judicial o le quita la silla en la presidencia de la Cumbre del Clima. O le hace esperar 50 minutos para un despacho oficial.

El tema es que ya no es un problema que el Jefe del Estado viaje a la segunda ciudad del Estado. El tema es que de un día para otro es como si ya se hubiera detenido el puñetero procés. Como si los macarras de los CDR's se hubieran vuelto buenos chicos.

El Rey ya no es inoportuno. Ahora, le conviene a SU PERSONA. Al menos le conviene este viernes. Hace diez días el Rey no pudo entregar en Barcelona los diplomas de los nuevos jueces porque podía entenderse como una provocación. Ahora resulta que, unos días después, el Rey SI puede entregar no sé qué premios económicos en Barcelona. Los emprendedores o ejecutivos SI molan los nuevos jueces... NO.

Primera patada, pues, al Poder Judicial en la boca o con la excusa del Rey.

Ahora introduzcamos más elementos en el pulso:

1.- La reforma del delito de sedición.

2.- La nueva ley para la elección del Consejo del Poder Judicial.

3.- La Fiscal General del Estado

4.- Los nombramientos pendientes (entre éstos el futuro presidente del Tribunal Constitucional) y 5.- La guinda de Baltasar Garzón como perejil de todas las saldas.

La reforma o suavización del delito de sedición en el Código Penal es la gran cesión pactada entre Sánchez y Esquerra. Entre Pablo Iglesias y Junqueras. Es demostrar a todo el mundo que aquí manda la mayoría de la investidura. Es dejar a Marchena y a la Sala Segunda del Supremo colgados de la toga.

Ahora añade la reforma sobre el Poder judicial, vía socios de la investidura. Al loro. Se va a proceder a un nuevo sistema de elección del Órgano de gobierno de los Jueces con Rufián, por supuesto con Pablo, Echenique y Monedero y si es preciso hasta con Batasuna.

Quedan pendientes nombramientos no ya de una Sala o de una Audiencia. NO. Queda pendiente la presidencia del tribunal constitucional. Y suena, quién si no, Cándido Conde Pumpido con el que estaríamos todos y todas, por supuesto.

Queda ella. La Fiscal General del Estado que tiene un pollo descomunal montado en la Fiscalia. Se confirma cada día que pasa que el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General fue clave y es una de las claves del asalto al Poder Judicial.

Y la guinda, como digo, el perejil de todas las salsas, el que no se pierde una foto de fin de semana para que se vea con quien se las gasta. Baltasar Garzón de foto en foto con su pareja, la mismísima Dolores Delgado.

Ni que decir tiene que cada uno en su vida privada hace lo que, puede con quien quiere, y como sabe, faltaría más. Pero digo yo. ¿Alguien se imagina a un fiscal general nombrado por el PP cuyo novio o novia es un juez inhabilitado y que defiende como abogado a regímenes como el de Maduro? ¿Te imaginas?

¿Cómo era aquello que le dijo Pedro Sánchez a Iñigo Alfonso en Radio Nacional? ¿Te acuerdas? ¿De quién depende la Fiscalia? Del Gobierno. Pues ya está. Y se quedó tan pancho.

Mira, hace tres años, cuando aquel discurso del Rey, alguien me dijo que los jueces y los fiscales eran lo único que quedaba en Cataluña como representación del Estado.

Me temo que de eso es lo siguiente, que desaparezcan hasta los últimos representes del Estado en según qué partes de España.

¡AH! Y MI PD:.. En esas están. Pasito a pasito, patadita a patadita , toga a toga, marchándose con el polvo del camino y haciéndose más todavía con el otro Poder del Estado: Los jueces.

Y eso si, siguiendo milimétricamente el manual que les enseñó a medio gobierno (y les pagó) el mismísimo Hugo Chávez.