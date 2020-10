Expósito: "Frente a los que quieren cargarse la Jefatura del Estado, yo grito ¡viva el Rey!"

Audio

Son las ocho, las siete en Canarias

Mira que hay cosas para sentirse orgulloso un 12 de octubre. Aunque, desde luego, los hay que hacen todo lo posible para hundirnos en la miseria.

Frente a los que quieren cargarse la Jefatura del Estado desde el propio Gobierno, estamos los que gritamos ¡Viva el Rey! en ese video de Libres e Iguales.

Por cierto, Errejón, el de las tres comidas diarias en Venezuela, ha escupido un tuit sobre Parque Jurásico. ¡Qué pena, chavalín! ¡Eres una tomadura de pelo! Así que frente a tanto intelectual fake, yo me quedo con la Historia del Arte en español. Frente al desaste en la gestión del coronavirus, yo reivindico a esos miles de sanitarios que han hecho de España líder mundial de Trasplantes. Frente a tanto cobarde y cínico que presume desde su casoplón, yo aplaudo a los servidores públicos de verdad: con bata, con pijama verde o con un uniforme. Frente a los que se quieren cargar la Transición que hicieron nuestros padres, yo defiendo la Historia de España con victorias y derrotas. Desde la Vuelta al primera vuelta al mundo hasta Trafalgar.

Este 12 de octubre es un día para acordarse de las víctimas del terrorismo. Ahora que veo a Josu Ternera como posando un dandy me acuerdo del fiscal Luis Portero, cuando se cumplen 20 años de su asesinato.

Y no entenderé jamás cómo un Gobierno de España puede rebajar su dignidad hasta pactar con el partido de los asesinos, cuando quedan más de 300 asesinatos por resolver.

Frente a las patrañas populistas de Maduro en Venezuela, la Kichner en Argentina, Ortega en Nicaragua o López Obrador en México, yo me quedo con el idioma español por el mundo.

Y me quedo con los diplomáticos, cooperantes, monjas y misioneros, con los militares que he conocido por el mundo entero frente a tanto corrupto que se lo ha llevado crudo, la inmensa mayoría de los cuales no ha devuelto ni un duro.

Frente a tanto ladrón... este 12 de octubre hay que estar orgulloso de tantos emigrantes ... como hoy... muy especialmente orgullosos de tantos autónomos, emprendedores y currantes. Emigrantes y científicos que llevan la Marca España a cualquier rincón del mundo contra los Monedero de turno que venden sus timos y sus neuras por las dictaduras populistas latinoamericanas. Y estos pobres se las compran.

Yo me quedo con los marinos del Juan Sebastián Elcano navegando con una bandera enorme por el mundo frente a la deslealtad de tanto virrey autonómico que escupe al cielo. No sé, este 12 de octubre, como todos los días de este 2020, es un 12 de octubre muy raro. Este día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, día de la Fiesta Nacional, este día de la Hispanidad y, ya de paso, día de la diversidad cultural, es muy extraño. No tanto por las limitaciones de la pandemia, que también, sino porque nos sentimos mal. Entre el miedo, el cabreo y la incertidumbre...

Dicho lo cual, este día también merece ese puntazo de orgullo. Ni el coronavirus, ni la crisis, ni la política nos van a quitar el honor en este 12 de octubre.

¡Ah! Y me quedo, como no, con Rafa Nadal, un tío con unos valores que, seamos sinceros, como le leí a Iñako Díaz Guerra, ya no representa a una enorme parte de esta España nuestra. Rafa Nadal ya no nos representa. Lo que pasa es que nos gustaría que lo hiciera. Este finde aluciné con una foto. Se lo contaba esta mañana a Herrera en el Tron. Aparecían en un balcón Puigdrmont Torra y Artur Más. El escapado, el inhabilitado y el engreído. Los tres, a cada cual, más fracasado los tres en Perpignan. En lo que ellos llaman la Catalunya Nord.

Solo falta uno en el balcón. El padrino de los tres, el pujolone. Y ya puestos, que Pujol apareciera tirando dinero, billetes o monedas como aquellos padrinos en los bautizos hace años. Cuando Francia se dé cuenta de que quieren expandirse por el Rosellón, como pasó con Batasuna en el País Vasco francés se acabará la tontería. Por orden de aparición, Jordi Pujol, Artur Más, Puigdemont y Quim Torra. ¡Dios mio! Viendo la evolución... ¿Quién será lo siguiente?

Y que no se me olvide... Yo no me callo.