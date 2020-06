Expósito: “Van a acabar expulsando del PSOE a Felipe González y la culpa va a ser del PP”

Audio

El director de 'La Linterna' en COPE, Ángel Expósito, desvela cuáles son las razones de que el Gobierno sea el único culpable de la gestión del coronavirus y no la oposición como intenta hacer creer.

Mi amigo Pedro Antonio me manda una viñeta, un cartelito de esos que rulan por WhatsApp que dice así, es corto y directo: "En Estados Unidos el culpable de los fallecidos por COVID-19 es Trump. En Brasil es Bolsonaro. En el Reino Unido es Boris Johnson. ¿Y en España?... en España la culpable es la oposición."

La verdad, hay que reconocer que, en retorcer el lenguaje, en fabricar eufemismos y en ocultar mentiras como si fueran verdades como puños, este gobierno son unos genios. La factoría Iván Redondo productions lo clava.

En Estados Unidos, el responsable es Donald Trump, que ya le vale; por cierto, por la lejía, la luz, sus excentricidades y salidas de pata de banco.

En Brasil, el culpable es Bolsonaro: Ex militar, un ultra populista que no ha sabido afrontar la que se le venía encima.

Y en el Reino Unido, otro que tal baila, Boris Johnson, igual de populista que los otros dos, igual de ultra e igual de derechas.

Bueno pues aquí en España... no. El culpable no es nuestro Gobierno. Los culpables son los partidos de la oposición por no apoyar las mentiras y las chapuzas del Gobierno. Y lo más increíble es que el mensaje cuela; hay que reconocérselo. No porque lo diga el CIS de Tezanos... no. Es que te mienten a la cara con el número de muertos y no pasa nada. ¿A alguien se le ocurre algo más bajo y más indigno?

Expósito explica qué errores ha cometido el Gobierno durante la pandemia

jrp

Se buscaron excusas para no recomendar mascarillas y se les perdona. Autorizaron manifestaciones masivas dos días antes de decretar el estado de alarma y si lo denuncias eres un machista. Se escondieron como cobardes y huyeron del hospital de IFEMA o de la morgue del Palacio de hielo y pelillos a la mar.

Tenemos la mayor ratio de muertos del mundo y el mayor porcentaje de sanitarios contagiados, y eso, la culpa es de Rajoy y, si me apuras, de Aznar.

Son unos virgueros: Pactas con Esquerra la reanudación de la mesa bilateral con los independentistas y, a la vez, consigues que Ciudadanos se postre a tus pies. Pactan con Batasuna la derogación de la reforma laboral y a la vez desguazan a Felipe González, sin disimulo alguno.

Y me detengo aquí un minuto: La traición, el abandono y el rechazo a todo lo que supone la figura de Felipe González por parte de esta Moncloa y de este PSOE es impresionante.

A Felipe González se le puede criticar por el BOE, Roldán, el Banco de España, Filesa, el caso Juan Guerra... ¡Anda que no hay!... pero no. Le atacan por los GAL. Una excusa como otra cualquiera para no decir la verdad.

No van a por Felipe por los GAL o por la denominadas guerra sucia contra ETA. No. Este Gobierno y este PSOE van a por Felipe González por su posicionamiento sobre Podemos, y en concreto sobre Pablo Iglesias y Venezuela. La clave no es el GAL. Ese es el mantra de los batasunos. La clave es Podemos y viceversa.

Vamos a ver: Los barones con B y las baronesas del PSOE han tragado con Podemos, con Batasuna, con los independentistas, con las mentiras, han tragado con todo, y yo me pregunto: ¿Van a tragar con esto también? Fernández Vara, Susana Díaz, García Page, Ximo Puig, Javier Lambán... ¿van a tragar también con los escupitajos, el desprecio y el olvido hacia Felipe González?

Ya lo verás. Como proponen los socialistas vascos, van a acabar expulsando del PSOE a Felipe González, y ya verás, ya, la culpa va a ser del PP. Rajoy, Aznar, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, los mismos culpables de los muertos por coronavirus.