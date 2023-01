Expósito explica por qué España es líder en trasplante de órganos desde hace 31 años: "Para estar orgullosos"

Audio

El día pasa por la guerra de Ucrania y el monumental lío el Perú. Un desastre político que ha desembocado en un auténtico conflicto civil de máxima violencia y tensión. En cuanto a Ucrania, Zelensky se desgañita pidiendo tanques Leopard a occidente ante el reagrupamiento ruso. Nuestra respuesta: que ya veremos. Alemania silba melodías, Polonia dice que por ellos sí, EE.UU. empuja y nosotros estamos en campaña electoral y Pedro Sánchez no quiere enfadar a las súbditas de Pablo Iglesias sentadas en el Consejo de Ministros. Así que, nosotros tampoco.



Al fin y al cabo, los socios del Gobierno (Podemos, Batasuna y Esquerra van con Putin, no lo olvidemos).



Hablando de socios, en clave nacional, hoy es el día después del penúltimo sainete de los socios del Gobierno (otra vez el independentismo catalán sin limite para el ridículo) y el día del fin de la impostura y sobreactuación por las medidas pro vida en Castilla y León. Aquí Paz y después gloria. Qué exageración y que teatrillo por parte de todo el mundo.



Dicho esto, me quedo con el dato del día. Otra vez para sentirse orgulloso como español de los que tenemos el carnet de donantes y de nuestro sistema sanitario.



En España se realizaron durante 2022 casi 5.400 trasplantes. O lo que es lo mismo, 15 trasplantes al día. Nuestro país es líder en donación de órganos y en trasplantes -lo lleva siendo desde hace 31 años- y según los datos que conocimos ayer estamos recuperando los niveles de donación pre pandemia.



Eso dice mucho de mucha gente y de nuestra solidaridad.



Pero tras los datos hay miles y miles de historias como la de Fernando. Tiene 54 años. Con 17 años, en 1983 recibió un trasplante de riñón tras años de diálisis en casa. ¿Te imaginas el palo de la enfermedad cuando tenía 14 o 15 años? ¿Te imaginas la lucha de esa familia, la cabeza de ese chaval hace casi 40 años? Hasta que un día recibe la llamada y luego otra.



Y funcionó. Desde el primer momento. Y lo que parecía (y era un milagro de la ciencia y de la sanidad pública) resulta que hoy es habitual. En aquel quirófano, nada más implantar el riñón, Fernando empezó a producir orina.



Lo dicho, han pasado 36 años y está el tío. Bueno, ahí están él Fer y su riñón.



En nuestro Tema del Día hablaremos de trasplantes y de por qué somos lideres desde HACE 31 AÑOS, esto sí que es un motivo para estar orgullosos, de todos los sanitarios, policías, conductores de ambulancias, pilotos, personal de la Organización Nacional de Trasplantes y, cómo no, de los donantes y las familias de esos donantes, en su inmensa mayoría fallecidos.



Con todo, insisto, hoy es otro día para estar muy orgullosos..otra vez... España récord mundial de trasplantes.



¡Ah! Y mi posdata: La noticia se venía masticando desde hace unos días pero hoy se ha concretado.



La Fiscalía pide prisión provisional, comunicada y sin fianza para Dani Alves. El futbolista brasileño ha declarado esta mañana en la comisaría de los Mossos d'Esquadra, tras la denuncia por agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona, el pasado 30 de diciembre.



Tras viajar desde México, donde juega con los Pumas, Alves ha negado los hechos. De allí ha salido detenido.



El suceso se produjo en la sala de fiestas de la calle Tuset. El futbolista se encontraba en una de las salas privadas, y allí, según el relato de la mujer, le habría introducido la mano por dentro de la ropa interior. Tras ello avisó a sus amigas que alertaron a los responsables de seguridad de la sala. Éstos activaron el protocolo contra las agresiones sexuales en espacios de ocio nocturno.



Alves desapareció. Ella ratificó la denuncia. Hoy ha sido detenido y ahora decidirá el juez.