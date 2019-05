Expósito: "La estrategia es destruir España desde las instituciones"

Audio

Los políticos independentistas catalanes presos por el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo ya son, en la práctica, diputados y senador. Los cinco presos preventivos han hecho un paréntesis en su vida de reclusos en Soto del Real y han ido al Congreso de los Diputados para recoger el acta de parlamentarios del Reino de España. Adonde llegará la pleitesía necesaria que incluso se ha pospuesto la jornada de hoy del juicio en el Tribunal Supremo, no vaya a ser que sus señorías se sientan molestas. Al fin y al cabo solo intentaron dar un golpe de Estado y romper España por el noroeste.

Así que, como estaba previsto, la Guardia Civil ha trasladado a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Josep Rull al Congreso y a Raül Romeva al Senado. Una vez allí, todos han sido dirigidos por la Policía Nacional con la prohibición de hacer declaraciones, ruedas de prensa o mítines, pero ya se sabe qué es esto de la libertad de expresión. No pasa nada. Y Junqueras ha colgado un video y un tuit y lo que le ha dado la real gana junto a Gabriel Rufián. El que faltaba pa’ el duro. Lo dicho, al fin y al cabo solo intentaron reventar un Estado. Algo que, por cierto, ya han advertido que van a seguir intentando desde dentro.

Ya puestos a cabrearnos, escucha porque esto de ahora es muy bueno, los cinco políticos presos elegidos no solo han ido escoltados, se han hecho videos, han montado su mitin… no solo han seguido despiporrándose de ti y de mí; no solo les vamos a pagar el sueldo por querer acabar con todos nosotros como Estado, sino que además se han ido con el maletín de diputado que incluye un iPad y el teléfono móvil que les facilita la Cámara para el ejercicio de su labor representativa.

Esta mañana he estado hablando con mi asesora fiscal para el tema de la renta del mes que viene. Ya va quedando menos, y para el próximo IVA trimestral, y para los seguros sociales mensuales, y no me digas por qué, pero me ha venido a la cabeza la imagen de Junqueras, Rull, turull, Jordi Sánchez y Romeva desempaquetando el iPad último modelo, por supuesto, y el teléfono móvil, ultimísimo modelo también, faltaría más. Todo sea por su trabajo y la labor representativa de sus señorías. ¡¡¡¡¡Manda huevos!!!!! Dicho esto, algunas consideraciones más, tras lo vivido hoy y espérate a mañana.

1.- El próximo domingo hay elecciones municipales y europeas en Cataluña. Pedazo de campaña electoral gratis que les estamos haciendo. Y encima, van de víctimas.

2. Lo siento, entiendo lo de las garantías y el seguro recurso ante Estrasburgo sea cual fuere la sentencia, entiendo el Estado de Derecho… pero a mí me da que somos un caso único de exceso de garantías y de complejos post franquistas. Porque hace más tiempo que ha muerto Franco que el tiempo que Franco estuvo en el poder.

3.- Prueba a hacerlo tú. Cuando tengas un litigio con Hacienda o cuando el inspector fiscal te mande un aviso, te meta una multa o un recargo, prueba tu a ejercer tus derechos y ponle a caldo en las redes, en twitter, pídele aplazamientos y amenázale con recursos. Es más, pide una beca para tu hijo o una ayuda para tu empresa. Inténtalo tú. Y ya de paso, pide un iPad y un teléfono móvil.

4.- Insisto. Luego no nos llamemos a engaño. Ya lo han avisado. La estrategia pasa por intentar destruir España y ya de paso Europa, hacerlo desde dentro. Con un par de barretinas. Y, por supuesto, cobrando de la misma institución que quieren reventar. La pela es la pela.

5.- Si no lo digo reviento. Este bochorno de hoy y la vergüenza de mañana son la siguiente página de lo vivido este fin de semana, con los homenajes a Josu Ternera.

Hay que estar muy enfermo de odio y de supremacía para homenajear, aplaudir y añorar a un asesino múltiple. A un psicópata disfrazado de político. Para aplaudir a un tipo al que no le tembló la voz cuando ordenó matar a cuantos más niñas mejor en Zaragoza. No sé quién es peor. Si los que le elogian, los cobardes que se rinden ante su terror o los de las medias tintas. Me resulta inconcebible que un ser humano sea capaz de causar tanto dolor. Y me resulta más inaudito aún que unos cuantos le rían sus matanzas en Miravalles, (Vizcaya) pueblo donde nació esta bestia. Y aún dicen que está enfermo y que es un anciano de delicada salud. Para delicada salud la de aquellos que yacen en los cementerios por su culpa.

Dentro de pocos años, si no se muere por su propia bilis, Josu Ternera paseará por su pueblo gracias a la edad, a los mismos complejos garantistas de hoy en el Congreso o a una enfermedad. Hasta entonces, será protagonista de "selfies", fiestas y reconocimientos, rodeado de otros tan enfermos de odio como él. ¿Te acuerdas de Otegui en la diada con los mismos que hoy ya son diputados? Cada homenaje a Josu Ternera es un vómito racista. Y cada frase de sus señorías presos por el referéndum del 1 de octubre, un pasito más hacia nuestra destrucción como Estado, desde dentro. ¿Cuál es el problema? Que unos y otros buscan lo mismo.