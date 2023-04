Expósito: "España vuelve a ser el país con más desempleo de la OCDE y Ferrovial como si fuera el Watergate"

Audio

Es curioso cómo nos ponen un cebo, un capote, una trampa y entramos al trapo como miuras. Se vienen arriba con el tema de Ferrovial y así nos ocultan la maldita vergüenza del Solo sí es sí. Nos muestran el cebo del caso Ferrovial y nos volvemos locos, y nos olvidamos del putero Tito Berni y compañía.



Nos fijamos en Yolanda Díaz "Super Yol divina de la muerte" como si fuera Ángela Merkel o Benazir Butho, y nos olvidamos de la amenaza de otro referéndum en Cataluña.



Alguien a quien admiro mucho me dijo muy clarito anteayer: "No puede ser que la agenda os la marquen los políticos y el grupo PRISA". Y es verdad.



Nada nos gusta más a los periodistas que dar una exclusiva o marcar la agenda. El problema radica en que casi siempre, esa agenda la marca algún genio de la estrategia política.



Ante este fenómeno, lo reconozco, me resisto. Me revienta. Cada vez lo soporto peor y saca lo peor de mí mismo.



Hoy por hoy, esa estrategia la marca con mano de hierro, con censura, con vetos y con presiones (hacia quien se deja presionar) la Moncloa. Y nos despistan, y nos mienten, y nos engañan. Y nosotros tenemos que resistir, preguntar y ser libres.



Nada más y nada menos que ser libres. Aunque te impidan informar en directo como le pasó a los colegas de ABC al ser vetados por el secretario de estado de Comunicación en el viaje de Pedro Sánchez a China. O cuando se nos prohíbe hacer preguntas al más puro estilo Batasuna en sus mejores tiempos.



En esas estamos. Ese es el nivel.



La última (o penúltima), el vídeo que ha lanzado Podemos (o sea, el macarra de quinta de Pablo Iglesias) contra determinados periodistas. Solo digo una cosa. Se ve que estos cogen pocos taxis. O se creen que los taxistas son como ellos.



El problema, seamos sinceros, no es que Podemos vomite esta idiotez. El problema no es que Otegui escupa sobre las lápidas de sus víctimas o que Pere Aragonés vuelva con la matraca y la mentira cateta del procés, NO. El problema es quien les ha puesto ahí. Quien les ha dado la cogobernanza de España. Y déjate, si suman y siguen, lo que les quede por dar. Ese es el problema... así que, otra vez: Gracias, Pedro.



En estas que el Parlamento andaluz aprueba una norma para regadíos en Doñana y desde Moncloa tocan arrebato. ¿Le parecerá inteligente lo que han dicho?



En estas que Ferrovial aprueba el traslado de su sede social a Holanda y estalla la Tercera Guerra mundial. ¿Qué pasa que con el señuelo, el toque de corneta o, directamente, la engañifa se nos olvidan estos otros titulares:



Por ejemplo:



1.- Leo en ABC. La Policía encontró en casa de Tito Berni 13 sobres con dinero en efectivo. La Agencia Tributaria aprecia indicios de manipulación en la documentación contable intervenida o

Un empresario de la trama denunció al mediador por amenazas de muerte.



2.- En El Mundo. España revalida su puesto como el país con más desempleo de la OCDE y el segundo con más paro juvenil.



O 3.- Ya son ciento y pico los violadores y delincuentes sexuales libres por culpa del Gobierno. Ciento y pico monstruos que pueden estar SUEL TOS Y LI BRES en tu portal o en tu parque gracias al Gobierno.



Y SuperYol haciéndose la genio, Ferrovial como si fuera el caso Watergate y Pablo Iglesias haciendo lo que sabe, el chulo. Pues conmigo "va dao".



¡Ah! Y mi posdata: No nos pongamos histéricos ni saquemos conclusiones exageradas, pero conviene echar un ojo a esta noticia que no podemos perder de vista. Estados Unidos rearma a Marruecos con el sistema antimisiles HIMARS. El más avanzado del mundo. Rabat ha pagado 600 millones de dolares por 18 lanzamisiles, que están siendo claves en la guerra de Ucrania.



A esto hay que unir los blindados Abrams ya adquiridos y los aviones caza adquiridos por Marruecos y que anunciarán en breve.



¿Qué va a hacer Marruecos con los HIMARS? Según su gobierno, hacer frente a las amenazas actuales y futuras y controlar sus fronteras. Bien. Lógico. Marruecos da un salto muy cualitativo en el ránking de potencias militares en el Mediterráneo. Pensando en Argelia y en el Sahel.



Supongo. Junto a otra clave, Israel. La cooperación militar y energética entre Marruecos e Israel. Temazo.



Lo dicho, no seamos histéricos, ni amarillistas, tan solo pensemos en un hecho: Marruecos se rearma hasta los dientes.