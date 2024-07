Expósito: "Escucho a Begoña Gómez en sus intervenciones y casi mejor que no responda ante el juez"

Audio

La noticia es que no ha habido noticia. Incomprensiblemente, Begoña Gómez se ha negado a declarar. Yo entiendo que ante la opinión pública a esta gente le da exactamente igual todo: lo hemos visto con el marido, cambiando de opinión, y lo que te rondaré, y lo estamos viendo con ella. Pero ante la opinión pública yo, si tuviera un caso en un juzgado y me llamarán como investigado o por lo que fuese, y yo me considero inocente, yo me parto la cara. Me defiendo hasta con los dientes. Lo que no haría sería decir, no, la callada por respuesta, porque la sombra de sospecha, que ya estaba encima de mí, pues la tendría más todavía.

No entiendo la estrategia. Entiendo que es una argucia de un abogado defensor, ellos sabrán por qué. O bien porque no se fía de lo que vaya a responder, o bien porque no quiere que meta la pata. Y yo sinceramente, y aunque suene políticamente incorrecto, yo le escucho en sus intervenciones, en sus presentaciones, en sus vendemotos, y casi mejor que no responda. Porque la que puede liar esta mujer respondiendo en un tenso interrogatorio ante un juez.

Si algo confirma que esta mujer no está siendo tratada como una persona normal, es la que se monta alrededor por parte de policías que, por cierto, pagamos todos. ¿Quién es esta mujer para este pollo? Si tiene que declarar la Infanta, no se monta igual. Si declara un presidente del Gobierno, no se monta igual. Ella sí. A metros y metros de distancia.

Contaba Patricia Rosety esta tarde, y me ha hecho gracia, cómo los periodistas estaban en una especie de corralito en el carril bus. Pero es que han anulado dos o tres paradas de autobús, y había un señor mayor que tenía que coger el autobús y ha tenido que irse andando, cojeando, hecho polvo, tres paradas más allá de la Castellana, porque el autobús no iba a parar en sus plazas. Qué quieres que te diga: por mucha Begoña Gómez que sea, se están pasando. Eso en cuanto a escenografía.

Sobre el fondo de la cuestión, sigo sin saber dos o tres cuestiones. Una, ¿firmó Begoña Gómez las cartas de recomendación? ¿Sí o no? ¿Lo sabía el presidente del Gobierno, sí o tampoco? Y lo de la Complutense, una pregunta muy fácil. ¿Por qué, un mes y pico después de que te pidieran las facturas, no los has enviado? Ya está. Que responda. Igual no responde porque igual la lía parda.