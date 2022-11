Expósito, desde Times Square: "Me cruzo con mucha gente hablando español, la Hispanidad es global"

Audio

Hoy hemos encendido La Linterna en Nueva York. Sinceramente, no sé cómo saldrá un programa como así en un sitio como este.



Pillas nuestros pasaportes (así te explicas lo complicado del visado) y te aparecen sellos de Guatemala, Colombia, Cuba, Siria, Iraq, Líbano, Egipto, Camerún, Chad, Malí, Senegal, Congo, Ucrania y, claro, con aquellas experiencias, más las que vendrán, como para no agradecer un premio como este.



Así que, durante esta Linterna, vamos a aprovechar para redescubrir Nueva York. Y viceversa. Aquí nos hemos plantado en un vuelo directo de Iberia de la mano de la Comunidad de Madrid. Con la seguridad de que esa línea recta entre la capital de España y la capital de nuestro mundo (y viceversa) es una línea muy corta. Las ocho horas para venir y las siete para volver se pasan en un pis pas.



Desde aquí la actualidad se ve como de aquella manera. Con otra perspectiva. Un inmenso collage de lenguas, colores, pelos, culturas, religiones, a orillas el Hudson.



Estamos muy cerca. Porque tanto en Nueva York como Madrid se amontonan y entremezclan todos los colores de piel del mundo. Con toda la naturalidad de lo mejor de un lugar cosmopolita. Desde aquí parece que la guerra queda lejísimos, y la ley Trans, el Solo Sí es Sí, o las encuestas, ni te cuento.



En cuanto a la guerra, se confirma la salvajada esperada y medieval de Putin en su intención de matar a millones de ucranianos de frío. Y de hambre. Lo que no ha podido hacer con su Ejército lo va a intentar bajo cero con el hielo y el frío. Ese es el modelo que aplauden el psicópata y sus súbditos (que alguno queda).



Y se confirma también que el pulso continúa. Lo último es el anuncio de que Moscú rompe sus conversaciones de desarme con Washington. Anda que está el mundo para desarmes.



En clave de política nacional, un pasito más en el despiporre de este Gobierno. Cuando no es el Sí es Sí, vuelve la Ley Trans. Cuando no es la malversación y los indultos a los corruptos como Griñán, es la sedición y la quiebra entre Sánchez y sus propios barones que no saben donde meterse.



Y aún así, qué quieres que te diga, las encuestas no le salen tan mal al presidente del Gobierno. El mero hecho de que haya partido de cara a las generales ya es increíble, pero es tal cual.



Es lo que tiene este loco mundo que nos ha tocado vivir. Aquí Biden con 80 años, Trump que vuelve al lío, Putin haciendo lo que hacen las bestias, los chinos que increíblemente se rebelan contra su propia bota comunista y Europa buscándose a sí misma y nosotros con la ley Trans y premiando la malversación de los corruptos. Y Su Sanchidad sacando a Franco, otra vez, a pasear.



Y sabes: mi posdata desde Nueva York. Aquí, junto a Times Square, tan cerca de algo así como la plaza mayor del mundo te sientes orgulloso de tanta gente con la que te cruzas hablando español.



A modo de moraleja. Aunque en demasiadas ocasiones desde lo más alto de la propia España intenten cargársela en un proceso histórico suicida, caminas por esta costa Este de Estados Unidos y como que es imposible.



Porque resulta que la Hispanidad es global. Y es verdad.