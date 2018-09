Expósito: "Casi ni caso a las 38 mujeres asesinadas en España"

Ángel Expósito en el estudio de la Cadena COPE.

"Son las ocho, las siete en Canarias…

Terminamos semana. Es viernes. Vete tu a saber con qué nos desayunamos este finde.. O qué sorpresa, grabacion, declaraciond e hacienda o plagio nos merendamos en lso próximos dias. Esto es un sin vivir. Un no parar. Esto es un disparate.

A saber…

1.- La vicepresidenta del gobierno quiere, propone o suelta un globo sonda sobre la necesidad de legislar respecto a la libertad de expresión. Te lo juro, con la que está cayendo.

2.- Pedro Duque dice que subsanará errores, o sea, que pagará lo que no pagó con su ya famosa sociedad patrimonial. Situación insostenible.

3.- Las grabaciones de Dolores Delgado, su amigo Garzón y el innombrable Villarejo. Continuarán. Y sigue la sospecha y la indignidad sobre los nombres de todos los juristas que fueron a aquel famoso viaje de Cartagena de Indias.

4.- Y a todo esto, Pedro Sánchez sigue por estados unidos. Ha hablado ante la asamblea general de la ONU sin que nadie le haya hecho caso,con lo ilusionado que estaba.

Fíjate cuál será el descontrol del gobierno y la falta de perspectiva, que hoy, la rueda de prensa posterior al consejo de ministros ha empezado, a modo de declaración institucional, con un mitin de la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa repartiendo contra la oposición:

“Es difícil empezar mi comunicación sin hablar de esta semana. Una vez más la oposición está demostrando que no sabe asumir la pérdida de poder, democrática y constitucionalmente. El PP, ahora en connivencia con una nueva derecha, la de los Ciudadanos, está realizando un campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia. Ya sea desde las instituciones, bloqueándolas, ya sea traspasando otros límites que van más allá de lo tolerable. Los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal, que no político, a los miembros del Gobierno. Este brutal acoso al Gobierno ha empezado a ser ya más que evidente, no solo para las personas de la izquierda, sino también incluso para muchas otras personas y colectivos de centro y liberales que están mostrando su repulsa ante esta cacería. Ante esta estrategia política y estos ataques, reiteramos las palabras del presidente: vinimos a limpiar, estamos limpiando y seguiremos limpiando. No vamos a parar de trabajar, no nos van a parar. Este acoso al Gobierno produce bochorno democrático. Llegamos al Gobierno tras una sentencia judicial de corrupción que afectaba al partido que sustentaba al anterior gobierno y que cuestionaba la credibilidad del anterior presidente del Gobierno ante los tribunales”.

Lo dicho. Sin autocrítica alguna. Y sin saber capear la tormenta perfecta en la que se ha metido el Gobierno entero, ellos solitos.

AsÍ que me voy a fijar en algo infinitamente más serio. Nos estamos acostumbrando a las cifras terribles como si tal cosa. Parecemos insensibles ante el dolor, la tragedia, el infierno, y no creo que debamos ser tan inhumanos…

No quiero hacer política con el drama de la violencia contra la mujer. No quiero caer en lo que hubiera caído el actual gobierno si lo que ha pasado en las últimas fechas hubiera ocurrido con el gobierno anterior. Los datos para los que me ha ayudado mi compañera Paola Albaladejo.

El viernes pasado, 21 septiembre, matan a una mujer en Úbeda (Jaén). Presuntamente, asesinada a manos de su pareja sentimental, un hombre de 51 años y de nombre manuel que fue detenido. Fuentes policiales reconocen que existían denuncias por maltrato por parte de la fallecida.

Martes 25 septiembre: dos niñas de 2 y 6 años asesinadas a cuchilladas en la ciudad de Castellón supuestamente por su padre, que posteriormente se ha suicidó. El suceso ocurrió a las 5:30 horas de esta mañana, al parecer en la casa del padre de las dos pequeñas, de 48 años, en la calle río adra de Castellón, domicilio que no compartía con la madre. El 091 recibió una llamada alertando de que un hombre se había lanzado por una ventana de un edificio ubicado en esa calle.

El propio martes, otro hombre mató a su expareja a puñaladas en Maracena (Granada). Ocurrió en torno a las 10,20 horas en la vivienda, donde según las primeras informaciones la mujer fue apuñalada. Desde la Guardia Civil precisan que no había denuncias previas por violencia de género y en el Ayuntamiento de Maracena informan de que no era usuaria del centro de la mujer ni había solicitado recursos por supuesta violencia de género.

También el 25 de septiembre, una joven de 25 años fue degollada en Bilbao, cuarta víctima de la violencia machista en ese martes negro. El cadáver fue localizado a la 1 y media de la tarde, después de que la Ertzaintza recibiera un aviso de los vecinos.

Y ayer, 27 de septiembre, la última mujer asesinada, en torrox, víctima de dos maltratadores a lo largo de su vida.

En un pequeño núcleo de población, el Morche, fue descubierto en la mañana de ayer el cadáver de M.C.S., Una mujer de 44 años de edad. La víctima habría sufrido malos tratos por partida doble.

Total de muertes con estos últimos casos en lo que va de 2018: 38.

Podemos despistarnos con la histeria de una ministra, con los impuestos del otro, o con la miopía absoluta del líder, pero que los esperpentos no nos impidan ver el drama. Sin hacer política…

38 mujeres o sus hijos asesinados por violencia machista. Qué buen momento para recordar lo del Gobierno feminista y progresista y tal y tal".