De aquella moción de censura a esta investidura imposible

Todo esto que hemos vivido hoy empezó con una moción de censura hace un año. Una censura contra Rajoy. Ha pasado solo un año y aquí estamos. parece que ha pasado un lustro... ¿te acuerdas de Rajoy? ¿Ese señor gallego registrador de la propiedad?

El caso es que desde aquella moción de censura hasta hoy hemos vivido un novelón en fascículos que no solo no ha terminado, sino que continuará. Lo que ocurre es que no sabemos cómo. Si en septiembre repetiremos el sainete de esta última semana de julio... o si en noviembre iremos de nuevo a las urnas.

Sea como fuere... un disparate nacional. Sin paliativos. Que hemos votado nosotros solitos y que nuestros políticos no han sabido gestionar.

Hemos asistido en estos tres meses a un impasse en el que el presidente no ha hecho nada hasta hace tres días. En todo este tiempo solo hemos visto o nos hemos enterado, de una subasta de cromos. Un juego de trileros donde cada bolita, mira la bolita, ¿Donde está la bolita? Era un cromo. Y cada cromo un ministerio.

Durante todo este tiempo desde finales de abril no han planteado ni una sola propuesta, no un presupuesto, ni un capitulo de un programa. Todo han sido cromos, cargos, ministerios... sin el menor reparo. Con toda la desvergüenza.

Y no solo no ha habido ni una sola idea que no fuera un nombre propio. Es que nadie se ha atrevido a plantear en este tiempo el problema de estado que se nos avecina inexorablemente. Me refiero a la reacción a la sentencia del procés en otoño.

Por no hablar del proceso indudable de desaceleración económica o del panorama internacional en el mundo mundial que nos va a pillar fuera de juego. Desde Venezuela al Brexit, pasando por Irán o Malí.

El mundo pendiente de Boris Johnson, de Donald Trump o de la yihad en nuestra frontera sur y nosotros con qué sillón ocupaba Irene Montero, con qué pasará en Murcia, con su volverá de vacaciones la diputada de Vox en la comunidad de Madrid o si en Navarra, Batasuna corta el bacalao.

Seamos sinceros. este es el país que tenemos, porque este es el país que nos hemos dado...

Con un parlamento a la italiana pero sin italianos, que dijo Felipe González donde los pro-etarras, los golpistas y los independentistas se jactan de apoyar a Sánchez. Un país donde Sánchez planteó un acuerdo imposible para lograr un Gobierno más imposible. Y aún ha estado a punto de conseguirlo.

¿Y ahora qué...? Pues dos opciones: otra pantomima en septiembre con un nuevo álbum sobre el que intercambiar cromos o elecciones en noviembre.

Unas elecciones con un presidente en funciones más quemado que la pipa de un indio, un centro derecha dividido en tres, un Podemos que confirma eso de que cada uno se suicida como quiere y unos independentistas tristes porque preferían a Sánchez de presidente antes de la sentencia del procés.

Esta mañana escuché a Fernando de Haro comentar que todo ha sido una buena noticia porque el gobierno de Sánchez e Iglesias no ha salido adelante. Y puede que tenga razón.

Así que nos vemos en la siguiente etapa o capitulo de este sainete eterno.

Un sainete en el que tan sólo hay una cosa clara.

Puede que haya elecciones en noviembre u otra investidura en septiembre pero lo único cierto y verdadero es que tu vas a pagar el IVA a la vuelta del verano y el segundo tramo del IRPF en noviembre. Aunque a sus señorías los parlamentarios y las parlamentarias les importe un bledo.

Eso.... lo de pagar un huevo de impuestos, eso sí que no cambia.