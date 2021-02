Expósito: "¿Alguien me puede explicar cómo se va a gobernar en Cataluña sin que uno o todos hayan mentido?"

Audio

Dos frentes en clave política: El Gobierno de España que permanece partido en dos. Escandalosamente partido en dos. Y las elecciones catalanas que vislumbran un futuro imposible. Tan imposible como el futuro.

Unas elecciones catalanas que apuntan a un panorama ingobernable y una parte, cuanto menos, del Gobierno de España que pone en solfa a las Instituciones y al estado de derecho.

El problema fundamental es que un problema y el otro se dan la mano. Los protagonistas se entrecruzan. Lo que complica mucho cualquier salida racional allí y aquí. En la Generalitat y en la Moncloa.

Sánchez mintió descaradamente sobre Podemos y ahí lo tienes. Junqueras apoyó a Sánchez como presidente del Gobierno. Pablo Iglesias apoya a Junqueras y a Puigdemont incluso frente a la Justicia. Sánchez quiere indultar a los presos. Y Pedro y Pablo ni se soportan ni se fían el uno del otro. Y la guinda, el constitucionalismo de centro y derecha, roto. Favoreciendo la ya puñetera ley electoral.

Por partes: la crisis total en el Gobierno de España.

Lo dicho por el vicepresidente del Gobierno (cada vez que lo digo, lo flipo más) no es que haya traspasado una línea roja, no. Es que es inadmisible incluso para él mismo. Por muy cínico que sea, que lo es, por muy falso y superior que se crea, este hombre no puede estar un minuto más ahí. Porque cuando Pablo Iglesias dice que la democracia española falla por Puigdemont y Junqueras, lo que dice es que falla la Justicia. La patada es en la entrepierna del Estado de Derecho.

¿De verdad un chavista, de la mano de independentistas y batasunos, va a influir en el Poder Judicial? Porque esa es la clave. La Justicia.

Es inaudito. ¿Tu mantendrías en un consejo de administración a un tipo así sentado a tu lado? ¿Tu tendrías un socio en tu negocio que proclama a los cuatro vientos que el negocio falla y que no funciona en lo fundamental?

¿Y aún tenemos que tragarnos las explicaciones de Maria Jesús Montero y las chorradas de Sánchez sobre el cielo y la tierra?

Pero fíjate. Más allá de las provocaciones y de que a un auténtico mindundi como el tal Pablo Hassel, de oficio rapero, le hayan convertido en Ortega y Gasset de repente, más allá del politiqueo cutre e inculto que nos ocupa, lo peor de todo son las consecuencias de cara al mundo mundial.

Porque todo el planeta nos mira y toman nota. Los socios, los enemigos, los competidores, los inversores y los mediopensionistas.

Y si no, piensa en la Inteligencia con mayúsculas, en las finanzas mundiales y, sobre todo, en la seguridad. ¡Qué espectáculo!, Qué bochorno y qué vergüenza ante el mundo entero.

Y en estas elecciones autonómicas este domingo en Cataluña. Yo apostaba --y sigo apostando-- por la reedición de una suerte de tripartito entre Esquerra, socialistas y Podemos, pero la cosa se complica.

A saber: Illa dice que no pactará con independentistas; los independentistas firman un pacto para no pactar con Illa; esos independentistas no pactarán (menos aún) con Ciudadanos, PP y Vox. Los socialistas tampoco pactarían con el PP y Vox. Y Vox dice que tampoco pactará con los socialistas.

¿Alguien me puede explicar cómo se va a gobernar en Cataluña sin que uno o todos hayan mentido? Ya, ya sé que la mentira no vale nada... pero cada vez resulta más apestosa.

¡AH! Y MI POSDATA: La pregunta del millón: ¿Tu crees que este Gobierno aguanta? ¿Tu crees que Pedro Sánchez se rendirá ante la evidencia? ¿Tu crees que SU PERSONA recuperara la dignidad del Gobierno de España?

Yo creo que NO.