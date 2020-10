Expósito: "Además de un país hecho unos zorros, vamos a dejar un erial económico típico de posguerra"

Audio

Termina sin novedades la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez y Pablo Casado y se confirma que cada uno sigue yendo con el suyo.

Por eso, tras estos dos días tan extraños y (opinión personal) alejadísimos de la realidad que nos ocupa, me quedo con varias claves, alguna de las cuales pueden haber pasado desapercibidas entre tanto insulto y tanta polémica estéril.

Por ejemplo, en clave económica, la herencia envenenada y las deudas que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos durante generaciones. Porque además de un país hecho unos zorros, vamos de dejar un erial económico típico de una posguerra mundial.

Según el cuadro macro del Gobierno se prevé un déficit del 11,3 por ciento para 2021 y una deuda del 117%. El FMI estima que será un déficit del 14% y una deuda de 123% del pib.

¿Somos conscientes del boquete que estamos dejando para generaciones futuras? ¿No hay ningún "genio" en la factoría Iván Redondo Productions que avise del error histórico que estamos cometiendo como país.

Y nosotros, como temazo del día, con que Casado vota NO a la moción de Abascal. ¡No me jo... robes!

Otro tema interesante, al menos para mi, tan interesante como suicida es la idea antieuropea de Vox. Santiago Abascal fue muy explícito cuando dijo aquello de "antes nos salvará Móstoles que Bruselas".

Pues no. Tajantemente no. El discurso de Hungría, Polonia y Salvini en Italia es clavadito al de Syriza en Grecia y al de Monedero en España.

Otra opinión personal, como europeista convencido y confeso, lo que nos faltaba: Nos estamos cargando España a base de un populismo chavista e indepe. Y vamos a profundizar en cargarnos España, cargándonos Europa.

Tercer capítulo del disparate: ese supuesto frente democrático y esa farsa demagógica y miope: Sánchez firma un manifiesto con los nacionalistas e independentistas contra los discursos de "extrema derecha".

Las formaciones políticas firmantes son el PSOE, Unidas Podemos, el BNG, la CUP --si, si, la CUP son los de Anna Gabriel que sigue huidas en Suiza-- ERC, EH Bildu --o sea, Batasuna-- EA, el PNV, Junts per Catalunya y Más País --esto, por si no te acuerdas es el invento de Errejón, ese genio que de la beca Black pasó al ayuntamiento de MADRID y de ahí a cobrar una pasta por tocarse los... escaños--.

El tema es que aquí los abajo firmantes, reclaman sanciones para aquellos parlamentarios que vulneren los principios de responsabilidad y respeto.

Y entre estos firmantes tan respetuosos como Rufián, la tiparraca de Batasuna, Echenique --que no tuvo ningún respeto hacia el asistente al que pagaba en negro-- y los herederos de los pujolone.

Por cierto, hablando del Rey de Roma, ni una sola reacción a la condena a Echenique por ese fraude a la Seguridad Social. 11.000 euros. ¡Toma ya progresista y reformista! y al que me limpia, me asiste y me cuida... le pago en B y así ni él ni yo... cotizamos a la Seguridad Social. Eso... que lo paguen los autónomos y los empresarios. ¡Que se jodan!, ¿A que sí, Echenique?

O el otro, el tal Alberto Rodríguez, alias "el rastas", diputado canario de Podemos cuyo caso sigue adelante ya en el tribunal supremo porque ese aforado como parlamentario. ¡Toma casta!... como el de Galapagar... un caso que consiste en una denuncia por patear a un policía.

¿Te imaginas que pillan a un diputado del PP pagando en negro a su asistente? ¿Te imaginas a un diputado del PP ante el Supremo por liarse a... palos con un guardia civil?

Pues ahí están los tíos. Y tu y yo... pagándoles el sueldo.

¡AH... Y MI POSDATA!... Un último tema que me sigue sobrecogiendo pero que, como estamos con qué vota Casado, se nos escapa entre los dedos y entre las entrañas: Canarias se está convirtiendo en la nueva Lampedussa.

El drama de la emigración desde África hacia Canarias vuelve a cotas de aquella crisis de los cayucos hace 13 o 14 años con Rubalcaba de ministro del Interior.

Llegan a miles y estamos pasando olímpicamente de ellos y de los canarios. Y no tenemos derecho ni a abandonar a esa pobre gente. Ni a los compatriotas de las Islas Canarias. Allá se las compongan.

El coronavirus está siendo la guinda de un pastel de venenos, la hambre y la miseria; el cambio climático, la corrupción en unos Estados casi fallidos y la guerra contra el yihadismo.

Si tu fueras una de esas personas. Un chaval de Mali, una joven Nigeriana embarazada... si fueras un hombre solo en el Marruecos profundo... ¿tu qué harías?