Expósito: "500 agresores sexuales condenados en firme podrían beneficiarse de la ley del 'Solo sí es sí'"

Audio

A vueltas con el bodrio de la ley "Solo sí es si" y sus circunstancias. Menuda pifia, menuda chapuza, menudo error. ¡Vaya cagada! Y no hablamos de Política (que también) o del Código Penal. El escándalo este es un pasito más en el proyecto de ingeniería social que Sánchez, Podemos y los socios pusieron en marcha antes, incluso antes de llegar al Gobierno.

Pues tenía razón. Ni él, ni el resto de españoles normales íbamos a poder dormir con esta banda en el Consejo de Ministros. Empezando por él mismo.



1 .- ¿Y las víctimas? Ponte en su lugar, piensa en los padres de esos niños abusados y cuyo maldito abusador está en la calle. Piensa en esas mujeres adultas atacadas por un cerdo de estos.



Al Gobierno entero, al Consejo de Ministros en pleno le han importado un bledo las víctimas. Lo importa era calmar a la niña para que escupiera más bilis y seguir en el poder.



Lo que les importa es sentar las bases para intentar seguir cuatro años más. Sobre las víctimas sexuales, sobre los muertos de Melilla, sobre los corruptos, sobre los golpistas. Todo por el poder.



2 .- ¿Dimisión? ¿Ella sola? ¿Y Pilar Llop (que nadie lo sabe pero es ministra de Justicia) ¿y Bolaños? ¿Y el propio presidente?



3 .- Irene Montero es Pablo Iglesias. Es su súbdita, su sumisa, su pareja, es su empleada. Por eso no se la puede ni toser... porque cualquier cosa contra la ministra de Igualdad es vista como un ataque contra el Macho Alfa.



Porque el que manda en esa parte del Gobierno y del Congreso, el que manda en esa parte de la política española es Pablo Iglesias. Como buen estalinista.



Y Pedro sabe que depende de él. Y por eso se traga a todas estas (a Lilith Verstrynge, Ione Belarra, a Alberto Garzón, a un tipo que cobra como ministro de Universidades...).



4.- ¿Y los Diputados que votaron a favor? La Ley se aprobó en rl Congreso el pasado 16 de mayo con 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones. Los diputados de PP y Vox votaron NO, se abstuvieron ) tres del grupo mixto: (Albert Botran y Mireia Vehí, de la CUP, y José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria).



Todos los demás votaron SI: El PSOE, Podemos, PNV, Esquerra y los otros independentistas, los de Batasuna... y los de Ciudadanos. También votaron SI a la ley los diputados de Ciudadanos.



En total: 201 diputados a favor.



5.- En aquel debate parlamentario, Irene Montero dijo sobre el bodrio: “Un paso decisivo para cambiar la cultura sexual de nuestro país, lejos de la culpa y del miedo, para dejar atrás la cultura de la violación y crear una cultura del consentimiento".



Se le olvidó el paso decisivo para recortar las condenas a los agresores sexuales.



6.- ¿El próximo escándalo (el de la malversación) tapará esta vergüenza? ¿Y el indulto de Griñán?



Cuando se apruebe la rebaja a determinados corruptos y cuando el condenado por corrupción José Antonio Griñán se salve de la condena, ¿se nos habrá olvidado entonces lo del Sí es Sí?



7.- Y el tío callado. Y convencido de que van a copiar la Ley en medio mundo. Me lo imagino desayunando en Moncloa, con Begoña, con la señora del servicio planchándole el mantel, paseando al perro (y a Bolaños) pensando qué inventarse para tapar esta porquería.



Y no dice ni mú. Y se sigue pavoneando en el Falcon y en el helicóptero. Ni humildad, ni empatía... Ni mú. ¿Y sabes qué? Irene Montero me empieza a dar hasta pena. Por su sumisión ante Pablo Iglesias y por su dependencia bajo Pedro Sánchez.



8.- Ya vamos entendiendo mejor porqué quieren controlar y mandar en el Tribunal Constitucional. ¿A que sí? ¿A que ahora está más claro por qué tanto interés en manejar el Poder Judicial?



y 9.- Algunos cálculos apuntan a que de los 4.500 condenados por agresiones sexuales, podrían beneficiarse con esta ley alrededor de 500 delincuentes. 500 agresores condenados por agredir sexualmente a niños y mujeres.



500 bestias sueltas por una ley imposible del Gobierno de España.



¡Ah! Y mi posdata:



Encuesta de Tezanos (el enamorado) de esta semana:



Si hoy hubiera elecciones, Sánchez volvería a ganar las elecciones generales con casi el 33 por ciento de los votos. El Partido Popular obtendría el 27 ciento, casi dos puntos menos que en la última encuesta publicada por el CIS.



No es coña. La próxima encuesta de Tezanos, con los agresores sexuales premiados le dará a Sánchez 5 puntos más de ventaja. Y siguiente, con Griñán absuelto, diez más.