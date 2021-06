Ángel Expósito: "¿De verdad los catalanes son comparables con el pueblo kurdo?"

Audio

Hoy es un día, para muchos, con muy mal rollo. Te despiertas, oyes a Pilar García Muñiz, mascullas lo de ayer de Pedro Sánchez en Barcelona y te vas calentando poco a poco.

Y del mal rollo pasas a la pena y a medida que avanza el día vas evolucionando y te vas mosqueando y Sánchez aparece tras el Consejo de Ministros en una comparecencia sin preguntas. Una chapa similar a las que nos metía durante los fines de campaña de pandemia. Y el mosqueo se transforma en cabreo.

¿Qué? Di tú lo que piensas porque yo estoy en antena y no debo romper las formas. Pero pienso igual que tú.

1.- ¿De verdad los derechos humanos en España son equiparables a los de Turquía? ¿De verdad los catalanes son comparables con el pueblo kurdo?

Mira. Yo me he recorrido el Kurdistán desde la frontera de Irán hasta la frontera de Siria. He estado en Erbil, Karakosh, Mosul. Y qué quieres que te diga. El informe del Consejo de Europa es un insulto a la inteligencia. Es una auténtica estupidez.

Puigdemont o las dos pijas que se fueron a Suiza ¿por qué no huyeron al Kurdistán, ese pueblo tan oprimido como Cataluña?

2.- Hace dos años, Carmen Calvo, ya vicepresidenta del Gobierno dijo que una democracia tan sólida y reputada como la española no libera presos condenados. ¿Y sabes qué? Tiene toda la razón. La democracia española no es tan sólida y reputada si pasa lo que está pasando.

3.- La firma del Rey, el deshonor de la Guardia Civil, los socios, el desprestigio del Tribunal Supremo. Todo es lo mismo: La des institu cio naliza ción.

4.- Otro palabro: La inter nacionalización del conflicto, como les gusta decir. Fue su obsesión y, lo que sin las cosas, el propio Gobierno se ha metido el gol en propia meta.

Nuestra debilidad, ya lo dijo Junqueras, es el hazmerreír y el ejemplo para el resto de países europeos de lo que NO hay que hacer.

5.- Fíjate. En su estrategia Iván Redondo Productions y su principal cliente, Pedro Sánchez, juegan a extremar. Ya se han zampado a Podemos más allá han dejado solo a Batasuna y a Esquerra Republicana y por el otro lado alimentan a Vox a través de un cabreo lógico y monumental y de gran parte de la sociedad española.

Su Sanchidad, Iván Redondo, Ábalos y el resto de palmeros juegan a eso. Y eso es lo que aplauden obnuvilados en el Círculo o en el Palau los mismos que salieron pitando.

6.- ¿Qué ha cambiado en Sánchez en sólo dos años? para pactar con Pablo Iglesias, para acercar etarras asesinos en autocar o para indultar a los condenados del procés? ¿Qué ha cambiado? Una sola cosa: La dependencia parlamentaria para mantenerse en el poder.

7.- Y aún les pillará de verbena. Para más humillación, la concesión de la magnanimidad de Su Persona les llegará a los condenados estando de permiso en la verbena de Sant Joan.

Ahora retrásate tu unos días en el IRPF o en el IVA. Vete de verbena y paga la semana que viene.

8.- Los defensores de los indultos se apoyan en que esto servirá para que los jóvenes pro independencia reconduzcan sus intenciones.

¿No se han dado cuenta de que, precisamente, la cesión de la Educación ha sido el gran error de la Historia de España de estos últimos 40 años?

9.- ¿Y si Sánchez siempre pensó así? ¿Mintió sobre los indultos como mintió sobre Pablo Iglesias? ¿Por pura estrategia? ¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuando dijo que endurecerá el delito de sedición y hoy? ¿Cuándo dijo pidió disculpas por los indultos de Zapatero o ahora? ¿Cuál es el falso y el auténtico?

Como alguien me preguntó ¿Después de esto dormirá bien este hombre? ¿Dormirá tan bien como cuando se abrazó al macho alfa?

¡AH! Y MI POSDATA. 10

Pedro Sánchez dijo en campaña electoral que Su Persona, presidente, traería a Puigdemont de vuelta a España. Debate electoral, recuerda.

Y va a ser la única verdad que haya dicho en años lo que no dijo era que él traería a Puigdemont bajo palio.