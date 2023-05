Ángel Expósito: "En unos minutos sabremos los resultados, pero también si Sánchez resiste o no"

Vídeo

Ya, ya pasó. En cinco minutos se cierran las urnas en toda España excepto en Canarias. Allí queda una hora con los colegios electorales abiertos. Elecciones municipales y autonómicas en la mitad de las Comunidades. O, lo que es lo mismo, este 28 M elecciones primarias de las generales de finales de año.



En juego, seamos sinceros, si Pedro Sánchez resiste o no. Dicho de otro modo, si el PSOE pierde alguna de las Comunidades Autónomas donde gobierna: En juego, nada más y nada menos que Valencia, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, y a ver qué pasa en los ayuntamientos de Barcelona Sevilla y Valencia.



Dicho esto, algunas claves:



1.- En 3 minutos empezaremos a salir de dudas de cara a las generales, o no. Porque, ¡cuidadito con las extrapolaciones! Recordemos que NO se vota en Galicia, el País Vasco, Cataluña, Castilla y León y Andalucía. O sea, en la mitad de España.



2.- Interesantes las consecuencias (si las hay) tras una campaña electoral surrealista. A ver qué pasa en Melilla, Mojácar, Aldeleite (Murcia) por la compra de votos por correo o en Maracena (Sevilla) por aquel secuestro de una concejala.



3.- Derivada fundamental de cara a las generales: Los ayuntamientos donde Bildu será fundamental en el País Vasco y, sobre todo, en la Comunidad Foral de Navarra. Del "nunca pactaré con Bildu ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Nunca pactaré con Bildu", a socio preferente de Sánchez. Es más, interesante la tendencia de Bildu de cara a las elecciones vascas dentro de un año.



4.- La presunta izquierda es un disparate. Los barones han huido del presidente del Gobierno como de la pólvora, Yolanda Díaz no se presenta a estas elecciones y Pablo Iglesias y sus súbditas han caído hasta en la histeria de sus propias tonterías aunque, por supuesto, siguen sentadas en el Consejo de Ministros. Menudo chollo.



y 5.- El PP y VOX como bloque del centro derecha tras la desaparición de Ciudadanos. La duda, a solo dos minutos vista, si el futuro pasa por una mayoría a la andaluza, a lo Ayuso (hasta hoy) o como en Castilla y León.



Y dato importante. A media tarde (a pesar de la lluvia) la participación había subido punto y medio más con respecto a las últimas elecciones autonómicas.



Por lo demás, es curioso, aquí como locos pendientes de estas elecciones (lógicamente) y tú apurando los días para pagar el IRPF, muerto de incertidumbre ante la incertidumbre económica y no te digo si has ido al supermercado. Y mientras tanto, la Factoría Moncloa Productions pensando y repensando qué conejos sacarse de la chistera (con tu dinero y el mío) antes de fin de año.



Dicho esto, la vida sigue. Algunas pinceladas del día, además de la excelencia noticia de que llueve y seguirá lloviendo en toda España.



En Ucrania, el psicópata de Putin ha lanzado un ataque masivo con drones sobre Kiev aunque la mayoría habrían sido interceptados por las defensas antiaéreas.



Aquí en casa la noticia es la muerte de Antonio Gala a los 92 años. Un icono, por tantos motivos, del teatro y la literatura española del siglo XX autor de treinta obras de teatro, trece novelas, seis libros de poesía, diez recopilatorios de artículos, obras biográficas, ensayos, guiones. Para los que somos de letras, especialmente, adiós a Antonio Gala, al autor de ‘La pasión turca’, ‘Anillos para una dama’ o ‘El manuscrito carmesí’.



Lo dicho, en unos minutos, quizás, empecemos a salir de dudas con las encuestas a pie de urna de este 28 M. Sabremos a lo largo de este especial aquí en COPE quién gobierna en tu comunidad autónoma., en tu pueblo, en tu ciudad y empezaremos a saber si Sánchez aguanta o no. Pero no olvidemos una clave fundamental:



Tras este domingo, y conociendo al personaje, seguro que "hay partido" de cara a las elecciones generales.