Ángel Expósito, tras la renovación de los órganos constitucionales: "Era cuestión de quedar a tomar un café"

La noticia del día es el acuerdo entre Gobierno y Partido Popular para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Resulta que no era tan difícil. Era cuestión de quedar y de que uno diera el paso como ayer hizo Pablo Casado. Queda el Poder Judicial, la verdadera madre del cordero, pero se confirma: resulta que no era tan difícil.

Dicho esto, hoy es uno de esos días en los que conviene tomar cierta distancia, observar la realidad desde algo más atrás que la última hora y luego sacar conclusiones. Para eso, para tomar cierta perspectiva sobre las cosas, he hecho mi particular resumen de prensa. Son cinco temas y una posdata.

Uno. Leo en 'El País' un avance del Congreso del PSOE que empieza mañana. Prepárate para este peñazo. Tema estrella: la España multinivel moderna. Dice 'El País', citando el documento del Congreso. Ahora, frente a la “amenaza del neocentralismo de quienes desprecian los logros evidentes” del Estado autonómico, la redacción de la ponencia del PSOE defiende la “España multinivel moderna” que ofrece “cauces democráticos de diálogo y pacto en el marco de la ley para dar salidas a situaciones como la de Cataluña, en clave de mayor profundización del Estado de las autonomías”. Te lo juro: el temazo en el Congreso del PSOE será la España multinivel moderna.

Dos. Leo en 'El Mundo': Irene Montero burla el código ético de Podemos al fichar para Igualdad a dos procesados por corrupción: Celia Mayer y Sánchez Mato. El punto XI del código ético del partido advierte de que "en caso de ser procesado o condenado" se debe renunciar al cargo público. Pues toma código ético. Por no hablar de la condenada a 19 meses de prisión Isa Serra, también fichaje estrella. No imputada, no, condenada.

Tres. En 'ABC' firma nuestro David Alandete: "España ha quedado fuera de la gran iniciativa de la Casa Blanca contra el ciberchantaje, problema de seguridad al alza con costes millonarios". El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha citado de forma virtual este miércoles y jueves a representantes de 30 países para coordinarse frente a ese creciente problema, que ocurre cuando un programa toma el control del sistema o dispositivo al que infecta, y pide una recompensa para devolver el control a su dueño. 30 países del mundo entre amigos o aliados de Estados Unidos y no estamos.

Y es que, claro, yo me pregunto: si tú fueras un responsable de seguridad de Estados Unidos, ¿tú te fiarías, para temas de seguridad, de un Gobierno donde se sientan los alumnos de Chávez, Maduro y Diosdado Cabello? Yo no.

Cuatro. Sobre Educación, también en 'ABC': rectores, estudiantes y ahora los consejos sociales cargan contra la 'ley Castells' y advierten de su "politización". Los órganos que representan al conjunto de la sociedad en las universidades señalan que la nueva norma universitaria es da un paso atrás. Y es que, te lo juro, Castells sigue siendo ministro.

Cinco. Sobre los Presupuestos Generales del Estado. Leo en 'El Debate' una entrevista con don Leopoldo Abadía: "El mayor pecado de nuestros gobernantes es el desprecio al déficit y la deuda pública". La elevada economía sumergida es la que explica la paz social a pesar del alto desempleo, cree este profesor.

Y otra pincelada más sobre los Presupuestos. Leo en 'Voz Populi': las pensiones supondrán un gasto de 171.000 millones de euros. Concretamente, las pensiones abarcarán el 37% del gasto total del Estado español en 2022. En este sentido, Hacienda ya no garantiza el futuro de los planes de pensiones privados. Tras reducir el límite máximo a sólo 1.500 euros, Montero señala que el "sentir global" es disminuir todavía más esa cifra y subraya: los planes de pensiones privados son "regresivos".

Reacción: el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros advierte que “bajar a 1.500 euros el límite fiscal de ahorro individual en planes de pensiones es otro torpedo a autónomos y empleados de pymes. Favorece a los trabajadores de grandes empresas castigando al resto, con especial incidencia en el medio rural”.

Dos conclusiones a modo de posdata:

Uno. No hacemos más que mejorar, en general

Y dos. Pacto Gobierno-PP para renovar los órganos constitucionales, salvo el Poder Judicial. Mira tú, era cuestión de quedar a tomar un café. Tampoco era tan difícil. Vamos, digo yo.