Ángel Expósito, sobre las elecciones andaluzas: "La suerte está echada"

Audio

La suerte está echada, salvo que Zapatero o Adriana Lastra reaparezcan en auxilio del ganador y para hundir un poco más al PSOE. Yo propongo que ya puestos a echar una mano a Juan Manuel Moreno Bonilla, aparezcan por Andalucía Pablo Iglesias desde Galapagar o el Kichi comiendo torrijas desde la playa de la Victoria.



Las elecciones andaluzas del próximo domingo son mucho más que unas elecciones autonómicas. Tienen una evidente lectura para toda España y hasta personal en los líderes nacionales de los partidos.



A saber:



1.- Pedro Sánchez resta. Pero nadie se atreve a decírselo porque lo cesa o lo echa a la calle. Nadie se atreve a decirle la verdad a Su inmensa Sanchidad. Pedro Sánchez es un lastre. El Falcon es como el casoplón de Galapagar.



2.- El estilo Núñez Feijóo también se la juega. JuanMa Moreno Bonilla es muy parecido a Alberto Núñez Feijóo y esta Andalucía es muy parecida al conjunto de España. Los chistes y recuerdos de los Ere, los puticlubs y la UGT, como que ya no hacen tanta gracia.



3.- Lo de Vox, por supuesto, también va a ser muy interesante. El resultado va a ser importante, seguro, pero la duda es hasta donde. O mejor dicho, hasta cuánto. Más allá de la candidata Macarena Olona (opinión personal, yo creo que algo sobreactuada) la marca es y está muy fuerte.



4.- Lo de Ciudadanos es para estudiarlo en las facultades de ciencias políticas. Ni cuando lo hacen bien (ejemplo, Juan Marín) les sirve para salvar los muebles.



5. En cuanto a la suma de las supuestas izquierdas, la señora de Podemos o la mujer del Kichi. Pues eso. Una posible copia del Consejo de ministros. La una que de mayor quiere ser Yolanda Díaz y la otra que lo que quiere es heredar el ayuntamiento de Cádiz de manos del citado Kichi.



Recordemos que todo el sainete de Podemos, las de Errejón, el PCE, o Izquierda Unida, empezaron llegando tarde.



6.- La gente vota en Andalucía o en cualquier sitio por muchas cosas. Lo de menos son los debates electorales en televisión. Los mítines, salvo para hacer el ridículo no sirven para absolutamente. Nada.



7.- La gente vota por los homenajes a los presos etarras, por los indultos a los golpistas catalanes, por el Falcon, por las mentiras y por las sandeces de Alberto Garzón o de Irene Montero.



8.- El campeón de esta campaña electoral ha sido Zapatero. No me cansaré de oír esta auténtica estupidez:



Y Chaves y Griñán condenados. Esperando al Tribunal Supremo. Y sin un solo euro devuelto de los Ere, de la Faffe, del caso UGT, de los puticlubs o de la coca. "Orgullo" dice el tío.



Y lo peor es que la crack se puso a aplaudir.



9.- Algo me ha llamado la atención en esta campaña de las elecciones andaluzas y es que, además de Zapatero y Macarena Olona, casi nadie habló de la corrupción del régimen de la PSOE. Nadie sacó a colación a esta señora, la mujer de Juan Espadas (el desconocido candidato del PSOE) otra colocada por la jeta, ¿te acuerdas?



Madre mía de mi vida.



¡Ah!, y mi posdata. Este domingo, especial "elecciones andaluzas". Allí estaremos todos. Desde el domingo por la tarde, antes del cierre de las urnas, hasta que el cuerpo aguante.



Recuerda: Mucho más que unas elecciones autonómicas. Estas elecciones son el prólogo de las elecciones generales.



La duda: Si Moreno Bonilla gana a lo Isabel Díaz Ayuso o a lo Fernández Mañueco. La certeza: Pedro Sánchez es un lastre. Aunque Adriana Lastra salga a protestar el próximo lunes.