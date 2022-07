Ángel Expósito, sobre la inflación: "Vete a la compra y alucina. Echa gasolina y flipa"

Audio

La noticia del día es la dimisión de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Dios me libre de valorar cuestiones de salud o personales lo primero es lo primero, pero me pregunto si las casualidades existen:

Dolores Delgado, Adriana Lastra en pleno verano una ante el más que evidente asalto al Poder Judicial, la otra tras la debacle andaluza y las encuestas y las dos con los motivos personales Ahora vuelvo al tema. De lo que habla todo el mundo es de la fotito de Sánchez en el incendio de Extremadura.

La obsesión por la imagen trae consigo estas cosas. Evidentemente lo importante es la catástrofe y la hecatombe, el desastre pero la foto de marras es más que una anécdota. Es un ejemplo más de la obsesión enfermiza de Pedro Sánchez y los suyos por su promoción, propaganda e, insisto, por su imagen.

No se le ocurre ni al que asó la manteca. Él mirando a cámara, cruzado de brazos, con los vaqueros pitillo (y no voy a entrar al cachondeo nacional de los detalles) ante el fondo negro de las cenizas. ¿De verdad alguien cree que esta foto refleja algo de cercanía, empatía o sentimiento? ¿Esa pose es sincera?

Y se hace la foto casi a la vez que inaugura un tren de alta velocidad de mentira y suelta un mitin en un solar donde dentro de unos años habrá una fábrica de baterías.

Lo dicho, la foto es más que una anécdota es otra provocación de Su Persona y de la legión de acólitos que le rodean pero lo trascendental es la hecatombe: 30.000 hectáreas quemadas por incendios forestales en la última semana y casi 100.000 hectáreas calcinadas en el último mes en toda España. Y el verano no ha hecho más que empezar.

En clave política ¿Qué quieres que te diga? Nuestro nivel es el que es como lo confirman los tres nombres propios que hoy ocupan las portadas y las webs: Dolores Delgado, Adriana Lastra y Pablo Iglesias.

Por un lado, todos los poderes mediáticos de los señores fumando puros en los cenáculos de la Villa de Madrid coinciden. Coincidimos: No me meto en la decisión personal y en la salud de una futura madre. Faltaría más. Pero no hay nadie que no vea que a Adriana Lastra "la han dimitido". Que Pedro le dijo algo así como "Adriana, vete tu. Haz como que te vas, aprovecha que estás embarazada y lo vendes como que te piras. Ya sabes una retirada a tiempo es una victoria. Adriana o te vas tú o te echo".

Y, claro, Adriana se fue. Pero solo un poquito porque sigue en su escaño del Congreso de los Diputados, obviamente. Con Dolores "Lola" Delgado tres cuartas de lo mismo. Las casualidades no existen y en política menos y en los mundos de Sánchez ni te cuento.

Y el otro nombre propio que aparece en todos los digitales es Pablo Iglesias. El tío no se va ni con agua caliente. Lo último del ex macho alfa ha sido dando lecciones de Periodismo en un curso de la Universidad Complutense en El Escorial. Y aún hay alumnos que se apuntan a escuchar sus neuras.

Que si se hace el gracioso con Otegui y Rufián que si Yolanda Díaz sí pero no que si ya no "ajunto" a García Ferreras porque es amigo de Villarejo que si los poderes mediáticos son el IBEX (por supuesto poderes mediáticos excepto la SER, el GARA y el imperio de Roures).

¡Qué pesao!. A mi me da que quiere volver. Se lo tiene tanto o más creído que Pedro Sánchez. Las tertulias y sus videoblogs se le quedan muy pequeñas. Apuesto: Pablo Iglesias return. Y nos queda la clave económica: las claves de las previsiones económicas todas coincidentes (como las encuestas). Todas apuntando a un otoño y un invierno complicados por la guerra, los precios, la energía y nuestras particularidades.

Por supuestísimo que la guerra de Rusia contra Ucrania nos ha estallado a todos, pero de todos los países se esta parte del mundo nosotros somos los campeones en deuda, en inflación, en déficit y en medidas populistas. Porque se les llena la boca con los impuestos a las grandes energéticas y a los bancos cuando no saben cómo hacerlo, ni si lo podrán hacer, ni cuánto recaudarán si es que recaudan algo.

Ni Funcas, ni los servicios de estudios de los grandes bancos, ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal (AIREF), la OCDE, la Comisión Europea nadie dice lo que mantiene el Gobierno. Pero les da igual. Que la realidad no te estropee un buen titular aunque sepas que es mentira y que resulta imposible.

Pero ¿Sabes qué? mejor que tú no lo sabe nadie. Ni macro, ni BCE, ni discursos de geoestrastegia. Vete a la compra y alucina. Echa gasolina y flipa. ¡AH! Y MI POSDATA No es por tocar los pelendengues, pero el viajecito y la tournée de Pedro Sánchez por Extremadura nos ha salido por un ojo de la cara. A saber.

Por la mañana se va en helicóptero Superpuma del Ejército del Aire hasta Miravete. Allí comitiva de blindados hasta el fuego, luego a Navalmoral y de allí a Plasencia. El helicóptero se vuelve de vacío. En Plasencia coge el tren con el Rey y se baja en Badajoz desde donde regresa a Moncloa en el avión Falcon que previamente había ido hasta allí también de vacío.

Hoy, en Orense, supongo que parecido. Toma ya cambio climático, gasto de energía y coste medioambiental. Helicóptero, caravana de blindados y avión privado para ir de Madrid a Extremadura y volver.

Ya lo decía mi padre: "Nos ha jodío mayo con no llover a tiempo".