Ángel Expósito, sobre el fin de ETA: "La ley y las fuerzas de seguridad acabaron con ellos"

Se cumplen 10 años de aquel comunicado leído por unos asesinos encapuchados anunciando el cese definitivo de la violencia por parte de la banda terrorista ETA.

10 años que deben servir para hacer balance de situación, para no olvidar y para rehacer el famoso relato. También para avergonzarnos.



1.- Yo creo que fueron derrotados. Sinceramente. Es cierto que siguen provocando, escupiendo su odio sobre las lápidas de sus víctimas, pero yo creo que fueron derrotados por el Estado de derecho. Si no, habrían seguido matando, secuestrando y extorsionando.



La ley y las fuerzas de seguridad acabaron con ellos. Otra cosa es lo que ha venido después. No fue la negociación. No. Fue la Guarda Civil y la Policía.

2.- El problema es quien los eleva a nivel socios. Otegi no engaña. Ni él ni De Juana Chaos o Urrusolo Sistiaga. Ellos son asesinos. El problema es quien se sienta con ellos a negociar la reforma laboral, los presupuestos del estado y hasta la Constitución. Ese es el auténtico problema.

3.- Dijo Otegi que la violencia de ETA "No debía haberse producido". Como si fuera un volcán, la Filomena o una tormenta. No, cobarde, no. No vale el reflexivo. Aquello lo llevaste a cabo tú. Y los tuyos. No se produjo. Lo produjiste TÚ. Mataron los asesinos, no mató el clima o la naturaleza. CO BAR DE.

4.- Vuelvo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ellos acabaron con ETA y fueron las principales víctimas. En cualquier país decente habrían surgido libros, películas y series con sus operaciones. Aquí no. No seamos tan fachas.

¡Qué país este! Se sigue llamando fachas a los guardias civiles y policías que salvaron y murieron por tu libertad y la mía. ¡Qué país este! Y qué injustos somos.



5.- ¿Te acuerdas de la matanza de Bataclán? Acaba de arrancar el juicio. O de los asesinatos yihadistas de Londres o Bruselas, de Niza. ¿Te imaginas que esos terroristas cesan su violencia? ¿Te los imaginas negociando los Presupuestos del Estado francés dentro de 10 años?



6.- Las víctimas. La dignidad. Es imposible ponerse en su lugar siquiera un minuto. No soy capaz de sustituir ni con la imaginación a Conchita Martín, a Dani Portero, Ortega Lara, a Irene a Madina a Ana Vidal Abarca. Así hasta casi 900 personas. Sin contar los 7.000 heridos.



7.- Y quedan 377 crímenes sin resolver. La gran ignominia. La inmensa vergüenza. Y aparece el cobarde ese y dice que resarcirán el daño causado en la medida de sus posibilidades. ¿A que no hay Arnaldo para resarcir a las víctimas con tus posibilidades de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de esos 377 asesinatos?



8.- El relato. El puñetero relato. En esta España hay criminales de primera y de segunda. Perdonables o no. A los pederastas y violadores, la perpetua y no te digo yo que no. Pero a los asesinos etarras, hombre, son otra cosa porque dice Otegi que no sé qué. Asesinos de primera perdonables porque tuvieron un motivo ¿no? Y otros que se pudran por cutres. Otra vergüenza.



9.- Y me quedan los homenajes y los premios de Marlaska. Me queda la sociedad enferma, adormecida, olvidaduza e ignorante. No echemos la culpa a los jóvenes por no saber quién fue Miguel Ángel Blanco. La culpa es nuestra (en general) por no enseñárselo. Y así nos va.



y 10.- MI POSDATA. Durante el pasado fin de semana se celebró el 40 congreso del PSOE en Valencia. Y tengo la sensación de que el anexo de ese congreso, justo el día después, fue la intervención de Otegi.



No me digas que no.