Ángel Expósito: "¿El sistema español de pensiones es sostenible?"

El Rey Juan Carlos ya está en España, aunque sea para un fin de semana. El lunes, tras ver a su hijo Felipe, regresa a Emiratos. En nuestro Tema del Día profundizaremos en esta noticia y en sus derivadas.

Mientras tanto, andamos a vueltas con Piolín mientras el Banco de España alerta sobre el futuro de las pensiones. Mejor dicho el futuro de Tu pensión de jubilación.

Hace una semana entramos al trapo con aquello de los mangantes mientras el Gobierno se cargaba, literalmente, a la jefa del CNI por orden de los golpistas catalanes y los socios bolivarianos.

La semana que viene vete tu a saber cuál será el señuelo para engañarnos y ocultar la que tenemos encima en lo social, lo político (ni te cuento) y en lo económico.

Sobre el asunto de fondo. Sin anestesia, ¿El sistema español de pensiones es sostenible?

Podemos hablar del IPC, del baby boom, de la demografía inexorable y de la esperanza de vida pero seamos sinceros cuando nos toque jubilarnos a ti y a mí¿Cobraremos la misma pensión o una pensión proporcional a la que hoy cobran nuestros jubilados?

Exacto. Pienso como tu. Ya sea por trabajar más tiempo o por otro cálculo de la pensión cobraremos menos. El Banco de España alerta sobre el impacto de las pensiones de los "babyboomers" en las cuentas públicas y prevé que, de seguir así, la evolución del gasto del sistema público de pensiones será la principal amenaza de futuro para las cuentas públicas.

En este sentido, advierte en contra de que las jubilaciones se revaloricen con el IPC. Concretamente señala: "Esto puede llevar a las cuentas públicas a un nivel de deterioro sin precedentes. Hasta el 140 por ciento del PIB".Insisto. Pregunta: ¿Cuando nos toque jubilarnos mañana, pasado o más allá, cobraremos la misma pensión que hoy cobran los jubilados?

Dicho de otro modo: ¿Se podrán pagar las pensiones del futuro y, no te digo, con esta inflación? ¿El sistema es sostenible? No sé, me da a mi que nadie se atreve a decirnos la verdad. Bien sea porque nadie quiere comerse el marrón o porque la masa de votantes que conforman los jubilados y los futuros jubilados es enorme.

De ahí que ni un Gobierno se atreva a decirlo ni la oposición se atreva a vaticinarlo. El asunto es inexorable, pero los votos en juego son millones. En cuanto a los piolines que dijo el Presidente del Gobierno en referencia al despliegue de policía y Guardia Civil durante el golpe del independentismo catalán aquel 1 de octubre varias consideraciones:

1- No creo que Sánchez ni su corte de pelotas sean tan memos como para llamar directamente "piolines a los guardas civiles y policías nacionales". Directamente no.

2- El Gobierno argumenta que se refería al barco. Si bien "piolines" es plural y el barco de Piolin era sólo uno.

3- El término "piolines" es exactamente el que usan los de la CUP y Esquerra para referirse a aquel despliegue policial en Cataluña. Hasta les copia las expresiones.

4- Problema: Diga lo que diga Sánchez sobre sus socios y el tema catalán. Su Persona sabe que todo está hipotecado por los indultos. Unos indultos a los golpistas que se produjeron mientras los estaba espiando y en contra de cualquier consideración jurídica.

5- De primero de Comunicación: Cuando tienes que explicarte una y mil veces, justificarte y aclarar algo es que lo has dicho mal. O fatal. Por muy creído que te lo tengas y por mucho que una legión de pelotas te adule hasta el infinito y más allá.

En concluyendo: Lo de los "piolines" le retrata porque el fondo de la cuestión no es una pifia formal o semántica. No. El problema es que el presidente del Gobierno piensa lo mismo que Rufián, que Puigdemont y los de la CUP.

¡Ah! y mi postdata. Encuesta de DYM para 20 minutos. El PP ganaría hoy las elecciones y, en podría gobernar con Vox. Alberto Núñez Feijóo conseguiría un 28,4% de los votos y entre 118 y 121 escaños, lo cual, sumado a los entre 53 y 57 que obtendría Vox le permitiría alcanzar la mayoría con dos escaños de más.

El PSOE solo podría ser segunda fuerza con un 26,3% de los sufragios y de 103 a 108 diputados, mientras Unidas Podemos quedaría en cuarto lugar con el 11,5% de los votos y entre 24 y 27 parlamentarios.

Dicho de otro modo. PP y Vox tendrían mayoría absoluta por un pelo. O sea que a Sánchez unido a todo el resto de socios les falta ese pelo de dos escaños para revalidar una mayoría Frankestein.

Como sumen Sánchez y el resto, con tal de seguir en la Moncloa, Su Sanchidad hace ministro del Interior a Otegui.