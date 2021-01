Ángel Expósito: "Simón vaticinando la poca gravedad de la cepa británica. Como para fiarse"

Audio

Quiero pensar, porque es verdad, que la tormenta pasará, que el hielo se derretirá y que los soldados de la UME volverán a sus bases a entrenar y a prepararse para la siguiente emergencia.

De lo que también estoy seguro es que la pandemia del coronavirus va para mucho más largo plazo. Y sus consecuencias... ni te cuento.

Por eso, más allá de Filomena, me quiero centrar en la covid.

1.- Me niego a aceptar el número de muertos como si tal cosa. Nos sueltan los 401 muertos del fin de semana o los de hoy con toda normalidad. Como si nada. Dos 11 Ms de golpe. Debemos estar ya cerca de los 80.000 muertos. Y la culpa de esa "normalidad" es nuestra. Nos han adormecido y nos hemos dormido.

2.- Habrá que estudiar, meses después de este caos, cómo están comunicando el desastre. "Vienen semanas muy duras", lo hemos pasado demasiado bien en Navidad, ya. ¿Y?. ¿Las autoridades sanitarias están para decir lo que viene o para hacer algo para que no venga?

Por no hablar de Fernando Simón vaticinado la poca gravedad de la cepa británica. Como para fiarse. Uno o dos casos. ¿te acuerdas?

3.- Y Salvador Illa que sigue de ministro y de candidato, a la espera de que se confirme la fecha electoral en Cataluña. No vaya a ser que se retrasen las elecciones (que todo pinta que se retrasarán) y Salvador se quede sin curro.

4.- Las vacunas. El calendario de vacunación por comunidades autónomas. Como si el bicho entendiera de lindes administrativos.

¿De verdad no hubo tiempo durante todo el mes de diciembre para organizar un plan estatal en condiciones? ¿Alguien se cree que vamos a llegar al verano con el 70 por ciento de la población vacunada?

¿Cómo es posible que, por ideología, se siga negando la participación de la sanidad privada en la vacunación masiva?

5.- Tras una semana de retrasos y «malentendidos», China permite por fin la entrada de los expertos de la Organización Mundial de la Salud que investigarán sobre el terreno el origen del coronavirus. En un breve comunicado, el Ministerio de Salud ha informado de su llegada este jueves sin dar más detalles.

¡Qué raro todo! ¿Verdad?

6.- No se me va de la cabeza la angustia, el miedo y la desazón del pequeño comercio, de la hostelería y de millones de autónomos. Y no te digo del afectado por un erte que sabe o sospecha la auténtica verdad de su futuro.

750.000 acogidos a un ERTE que en verdad son parados, pero disimulados.

7.- Es impresionante la capacidad infinita para sobreponer el marketing a cualquier cosa. Todo por SU persona, inasequible al postureo, al maquillaje, ya sea con gafas de sol en un avión o con un chalequito en el ministerio del Interior bajando de un Audi A 8.

Lo que sea. Menos pisando el barro, visitando el hospital de IFEMA o una morgue. Eso si. Visita oficial a la UME, por supuesto.

8.- Menos mal que no se le hizo caso a Sánchez con eso de que sobraba el ministerio de Defensa. Contraportada de El Mundo, 4 de octubre de 2014.

9.- Nuestra responsabilidad. La pandemia continúa, esta nuestra España de las Autonomías es un caos. Solo queda apelar una y mil veces a nuestra responsabilidad. Pero seamos sinceros, esto tampoco funciona.

Y 10, MI POSDATA. El mejor resumen de situación lo ha puesto un oyente esta mañana en Herrera en Cope. Escucha con atención. Es breve, pero brutal. Antonio Naranjo daba paso a Paco.

Entre la nieve y el hielo hasta el banco de Alimentos.

La vida misma.