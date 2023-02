Ángel Expósito: "Sánchez no se carga a Irene Montero o a Ione Belarra porque no puede"

Audio

Pedro Sánchez tiene razón. El Gobierno de coalición no se va a romper. Al menos por ahora. Otra cosa será después de las elecciones autonómicas y municipales a finales de mayo. A partir de ahí...

Uno. Date por jorobado. Como los presidentes de fútbol. ¿Por qué creer a un mentiroso compulsivo? Lo de Sánchez me recuerda a ese presidente de club de fútbol que dice que el entrenador está blindado y no llega a un mes después en el cargo. A ver: Sánchez no se carga a Irene Montero o a Ione Belarra porque no puede. Hasta que todo le dé igual y se acerquen las elecciones generales.

Dos. Romper supondría reconocer un inmenso fracaso. Y eso sí que no. Menudo es él. Antes muerto que sencillo. Es perfecto, sin una arruga, enamora hasta a Tezanos. No se equivoca nunca, y si se equivoca ya decapitará a alguien.

Tres. Romper con Podemos sería romper con todos los demás socios. Porque Pablo Iglesias, Super Yol divina de la muerte y las súbditas van en el mismo pack que Errejón, Junqueras, Otegui y Rufián.

Cuatro. El mes de mayo es la clave. O una de ellas. Como el PP consiga gobernar en Valencia y/o en alguna otra tipo Extremadura, Castilla La Mancha o Aragón. Como el PSOE pierda un par de estas comunidades, Sánchez revienta (o le revientan). Lo que no sé es hacia donde.

Cinco. Nadie se fía de nadie. La coalición es imposible. Insoportable. Inaudita. Solo se fían de él Marlaska, Nadia Calviño y la lista de ministras que no conoce nadie. Ni Sánchez se fía de Yolanda Díaz, ni Pablo Iglesias se fía de Sánchez. Ni él se fía de los socios, ni los ministros "decentes" se fían de Sánchez.

Seis. La sombra de Pablo es alargada. Por cierto, Pablo Iglesias sigue mandando. Le da igual su impresionante ridículo en Madrid. O que saliera huyendo como un cobardica tras el solapo de Ayuso. Sigue mandando como buen amo y macho estalinista a sus huestes desde sus medios y tribunas.

Por cierto. ¿Y Yolanda Díaz? ¿Ande andará? ¿Y Errejón? De Alberto Garzón ya ni hablo. ¿Qué paripé van a hacer Podemos, la Colau, Más País, Sumar... los rescoldos de Izquierda Unida para vender la moto?

Siete. Un escándalo y otro ridículo se superponen al anterior. Y no nos fijamos en el más grave de todos: La guerra. Porque todos los socios disimulan como pueden su gran vergüenza: Quieren que Putin gane su guerra. Lo más grave (junto a los corruptos, los etarras, el sí es sí, o la ley Trans) lo más grave es que Sánchez gobierna con partidos a favor de Putin.

OCHO. Aznar heredó a Felipe. Rajoy a Zapatero. Y veremos si Feijóo sucede a Sánchez. Pues bien, la España que heredó Rajoy fue mucho peor que la heredada por Aznar. Ahora, la España que recibiría Feijóo de Sánchez será infinitamente peor que las de Aznar y Rajoy. ¡Menudo marrón para quien venga detrás!.

Mi posdata: un solo reincidente sexual reventaría todo. Ese es el pánico de Pedro Sánchez. Que un monstruo de estos vuelva a las andadas. Ya están en la calle unos 50 delincuentes sexuales. Alguno de ellos condenado por violación. Como uno de estos vuelva a violar, no lo aguanta ni Sánchez.

O sí. Ya se cargaría a alguien.