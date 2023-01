Ángel Expósito responde a las justificaciones de los insultos a Ayuso: "No entiendo cómo se puede odiar tanto"

Audio

Hoy se sigue hablando, opinando y hasta justificando lo vivido en la Complutense contra Isabel Díaz Ayuso como objetivo. Recuerda, nos entregaban un reconocimiento como "alumnos ilustres" en nuestra Facultad de Ciencias de la Información, aquello se convirtió en un ejemplo de intolerancia, indultos, ridículo y hasta machismo.



Sobre las reacciones, con calma y buen tono, tengo alguna cosa que decir:



1.- Dijo Iñigo Errejón no sé qué sandez sobre la universidad militarizada. Se refería al despliegue de policías antitisrurbios. A ver, conviene recordar aquí al genio que, para militarizada, cierta calle de Galapagar. Y no por ordas de jóvenes. No, no. Por los vecinos.



La Guardia Civil blinda la calle donde se ubica el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero por orden de Marlaska. Y cortaron la vía pública. Es lo que tiene la casta. Vuestra casta.



2.- Añade Errejón no sé qué de la universidad pública. Y debo reconocer que él sí que sabe usar la universidad pública. Como hizo con la beca Black, por hacer nada, aquella que le otorgó la Junta de Andalucía de Susana Díaz en la universidad de Málaga.



Qué ojo. Qué malgasto y qué jeta, machote.



3.- Para blindaje el de Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas cuando en Trujillo, un encargado de protocolo le dijo a una mujer aquello de "¿no hemos quedado en que no se silba al presidente?



A Su Sanchidad le blindan medio Valladolid, le blindan Coslada para hacer que juega a la petanca, le siguen comitivas de 20 vehículos, va en helicóptero a Torrejón, eso sí que es un blindaje.



4.- Dice el tal Subirats (del que dicen que es ministro) que en una universidad es lógico el debate. ¿Debate? Que llamen a Ayuso asesina, cucaracha, que su madre debió abortarla, ¿eso es debate? Y el individuo este sigue siendo ministro, aunque es cierto que él no engaña. La culpa es de quien le nombró.



5.- ¿Y el machismo? ¿Te imaginas que llaman cucaracha a Irene Montero? ¿Te imaginas la reacción del ex macho alfa?



¿Una mujer del PP, de Vox o de Ciudadanos es menos mujer que Ione Belarra o Yolanda Díaz ? Y me acuerdo de los escraches a Rosa Díez, a Cayetana Álvarez de Toledo, a Soraya Sáenz de Santamaría, a Cristina Cifuentes, a Begoña Villacís...



6.- No se me olvidará aquello de lo que me advirtió en Cúcuta, junto al puente Simón Bolivar, Omar Lares, ex alcalde de Campo Elías (Venezuela). Universidad, poder local, regiones y al Gobierno.



Recordemos que esta banda está sentada en el Consejo de Ministros porque los ha sentado ahí Pedro Sánchez.



7.- ¿Qué piensa de esto el resto del Consejo de ministros? Félix Bolaños lo ha condenado. De Sánchez o Marlaska me temo lo peor. Pero qué piensa Nadia Calviño, Margarita Robles, Escrivá, Luis Planas y las demás ministras (desconocidas), ¿qué opinan de lo vivido ayer? ¿No tienen nada que decir?



8.- ¿Sabes? No entiendo cómo se puede odiar tanto. Siendo tan jóvenes y (ahí está la clave), siendo tan incultos.



9.- Hablando de escraches y de Junqueras. Titular: Junqueras y los cargos de ERC condenados por el 1-0 piden al Supremo que revoque sus penas por la revisión del Código Penal.



En los escritos de alegaciones se reivindica que el referéndum por la independencia fue “la satisfacción de un objetivo político ampliamente compartido”.



A la vez la Fiscalía pide al Supremo que no revise la condena de Junqueras, pero cree que la derogación de la sedición conlleva la rebaja de las condenas de Forcadell, Forn, Rull y los 'Jordis'.



¡Ah! Y mi posdata: Que los árboles no nos impidan ver el bosque, que tras el ruido de la Complutense no se nos olvide que ya van más de 260 delincuentes sexuales premiados por el Gobierno gracias a ley del Solo Sí es Sí.



De éstos 262 violadores o agresores sexuales, más de 20 ya están en la calle.