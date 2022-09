Ángel Expósito: "El Reino Unido está dando una lección de Historia y de lealtad a sus Instituciones"

Audio

Hasta aquí hemos viajado un equipo de Cope con Fernando y Silviade La Tarde, Paloma García Ovejero, y Álvaro García y yo para encender esta Linterna desde la que es, sin duda alguna, la capital del mundo. En la técnica los colegas Balduque y Navalón.

Hechas las presentaciones algunos aspectos a destacar de este día para la Historia.

1.- La Reina ha muerto. Y ya está enterrada. Viva el Rey. Sí, pero. Por supuesto que la Institución es inamovible pero ¡ummm! ¿Qué quieres que te diga?

Isabel II, por su historia de 70 años de reinado, por su carácter y hasta por imagen mundial es absolutamente insustituible. Un caso único en la Historia. Desde Churchill a la actual Lizz Truss (valgan las distancias). Y por ser mujer. También por ser mujer.

Carlos III, por currículum y por edad lo va a tener muy difícil porque inevitablemente, el mundo entero y todos y cada uno de los ciudadanos del Reino Unido van a mirar con lupa y a comparar hasta el más mínimo detalle, gesto y no te digo error.

2.- La potencia del Reino Unido es innegable. No hay más que ver la lista infinita de mandatarios de todo el mundo que han pasado las últimas 24 horas por Londres. En un mundo tan convulso y en guerra está demostración de fuerza, de Historia y de influencia es admirable.

3.- Pero en clave exterior no todo son aplausos enfervorecidos. Desde algunos miembros de la Commenwealth a otras antiguas colonias empiezan a oírse voces que (con the Queen Elizabeth en vida) no se les ocurría abrir el pico.

4.- En este sentido yo tengo una duda. Evidentemente, en claveinternacional, la decisión y la noticia del Reino Unido para el resto del mundo ha sido y es el Brexit. Creo desde el primer momento que fue una decisión errónea, suicida, basada en mentiras populistas y en la demagogia ultranacionalista que impera en tantos rincones del mundo.

Pienso que fue un error para el Reino Unido y, por supuesto, para nosotros el resto de europeos. Y me pregunto: ¿Qué pensó la Reina Isabel del Brexit? ¿Hubiera votado que SI o que NO?

5.- En la misma línea (evidentemente que los Reyes no votan en unas elecciones) pero ¿Qué hubiera votado el príncipe Carlos? (Porque cuando se votó y yo estaba aquí en Londres aquella noche) el hoy Rey de Inglaterra era príncipe: ¿Carlos III está a favor del Brexit?

La pregunta (he de reconocerlo y modestia aparte) es buena, pero no sé si alguien es capaz de responderme con conocimiento de causa. Sea como fuere el Reino Unido de la Gran Bretaña son más Estados Unidos que Europa. En lo económico y en lo militar.

6.- El boato, el protocolo, y la disciplina resultan para unos españoles como nosotros impresionantes. Pero ¿Sabes qué? (y si no lo digo reviento) me choca que este ejemplo de organización y orden lo protagonice la misma sociedad del balconing o de los ultras enloquecidos en el fútbol. Ya, ya sé una cosa no contradice a la otra, pero me llama la atención.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

7.- No es por hacer comparaciones o sí, las hago directamente, pero lo que aquí estamos viviendo es irrepetible, creo que, en ningún lugar del mundo. Y miro hacia España.

Este respeto hacia la Reina muerta es imposible en España hacia un Rey muerto. Y, seamos sinceros, no me quiero imaginar que muera en el exilio.

Desde Escocia a Gales la severidad del respeto total ha sido inenarrable. Absolutamente marcial. Y yo siento envidia por ello. Porque en España esto es imposible. Ni el Parlamento, ni todos los gobiernos regionales, ni el Consejo de Ministros hoy guardaríamos ni siquiera las formas.

8.- En este sentido el Reino Unido está dando una lección de Historia. Y de lealtad a sus Instituciones. Todo lo contrario que nosotros que, cada día más, despreciamos nuestra historia (mira si no el idioma español) y seguimos tirándonos por el precipicio de la des institucionalización (empezando por La Corona).

9.- La coronación de Carlos III, como tal, se celebrará en la Abadía de Westminster y será oficiada por el arzobispo de Canterbury. ¿Cuándo? cuando toque vete tú a saber.

Entonces se le impondrán la Corona de San Eduardo, de oro macizo con 400 piedras preciosas y le entregarán el orbe y el cetro como símbolos del comienzo de su reinado.

y 10.- Mi posdata. Cambio radicalmente de tercio. Hoy 19 de septiembre íbamos a encender La Linterna desde la Palma, desde la falda del volcán, pero la actualidad manda.

Se cumple un año de aquella erupción del Cumbre Vieja tan espectacular como espeluznante. Tan alucinante como catastrófica.

Estuvimos allí en plena erupción. Inolvidable aquel olor, los colores de la noche o el rugido constante volvimos cuando se apagó yo regrese meses después para intuir la reconstrucción del valle de Aridane, Los Llanos, Tazacorte. Y me ratifico en lo primero que sentí aquella mañana que llegué a la falda del volcán: No nos olvidemos de La Palma. Ni, por supuesto, de los palmeros.

En fin, hemos encendido 'La Linterna' en Londres. En un día para la Historia. La Reina Isabel II ya reposa en su tumba empieza, pues, el día después.