Ángel Expósito: "El régimen de Putin lleva años preparando esta guerra"

Audio

Cada día de guerra que pasa surgen nuevos focos para el análisis de este desastre. Para enfocar esta catástrofe humana. No sé si te pasa a ti, pero a mi me cuesta ver esas imágenes de bombazos a diestro y siniestro, muertos y mujeres huyendo desesperadas entre niños, lágrimas y frío. Se me agolpan los sentimientos y las ideas. Ahí van unas cuantas:



1.- Los espías. Allí los llaman saboteadores. El régimen de Putin lleva años planificando esta guerra y ha infectado Ucrania (y Kiev específicamente) de espías. Saboteadores. Como alguien me dijo allí mismo, te crees que no están pero sí, sí están. Para eso son soviéticos. La KGB, la Stasi o como se llamen ahora.



2.- Europa ante una nueva crisis de Refugiados. Otra avalancha de refugiadas y sus hijos, en este caso europeos. No son asiáticos de Afganistán, ni musulmanes de Siria o Irak ni africanos o magrebíes. Estas refugiadas son tan europeas como tu y como yo.



3.- Polonia. La labor de acogida de Polonia en estos días de la catástrofe está siendo ejemplar. Más allá de posicionamientos políticos, quizás por solidaridad ex sovietica puede que porque los polacos saben la que se les viene encima a los ucranianos sea como fuere, la reacción de Polonia está siendo ejemplar. Buen momento para que la Unión Europea sigamos y acompañemos ese ejemplo.



Nunca se me olvidará que allí mismo, en Cracovia, nuestra guía polaca me explicó el horror de Stalin como se lo contó su propia madre. Y el régimen de Putin es lo mismo. Stalin un dictador comunista y Putin un dictador rodeado de una corte de oligarcas millonarios.



4.- Muy interesante el capítulo de la dependencia energética de Europa. Francia y Alemania cambian a la fuerza sus estrategias mientras nosotros seguimos con la matraca progresista y reformista con la energía nuclear. ¿Renovables? Por supuesto. ¿Con eso basta? Tajantemente no. Y cuando queramos reaccionar será tarde.



5.- Hablando de nosotros. Pedro Sánchez pide unidad al Parlamento. O sea, a la oposición.



Dicho de otro modo: Un tercio del Gobierno pide reventar la OTAN; los socios comparan Cataluña con Ucrania pero, como estamos en guerra, el apoyo lo debe dar el PP, Ciudadanos y Vox.



6.- De vuelta a Rusia. ¿Puede in dictador paranoico (como todos) soportar el corralito de su Economía? Putin puede que si, pero ¿cuánto tiempo?



7.- Es impresionante el control de los sátrapas sobre su opinión pública. La censura, la opresión, el veneno, la prisión, el acoso a los homosexuales, a las minorías, a la oposición.



Los rusos no pueden opinar sobre esta guerra bajo acusación de espionaje, traición y pena de cárcel. Es lo que tienen las dictaduras.



8.- Sobre los Monedero, Ione Belarra, Pablo Iglesias de turno. A estos (y estas) les querría ver yo viviendo allí como un ruso de a pie, una venezolana, un nicaragüense o una cubana. Como un coreano del Norte.

¿A que no hay, Monedero, para irte a vender tus neuras allí? ¿A que no hay para vender el casoplón de Galapagar y plantarse en el barrio de la Víbora en La Habana?



9.- Interesante también el debate reabierto, sin complejos, en Alemania sobre los Presupuestos de Defensa. A ver si de una vez nos caemos del guindo y aprendemos a diferenciar lo trascendental del resto.



Pero no seamos necios. Va a ser que no. No sea que se enfaden Yolanda Díaz, Irene Montero y un señor independentista catalán que es Ministro de Universidades.



Y 10. Mi posdata. Escucha a Olena, amiga nuestra en Kiev. Es profesora de español. No tengo palabras.