Ángel Expósito: "¿A que no hay, Monedero o Errejón, para vivir como un venezolano comiendo basura en Caracas?"

El líder supremo, ¡Oh! amado líder, ha reaparecido con un artículo en no sé qué digital catalán. Y lo ha hecho vomitando su bilis y provocándonos. La ilustración que acompaña su vomitona es una pistola "luger", la típica arma corta de los soldados nazis, donde se lee "PP, VOX y prensa". Sería demasiado fácil responderle con lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Ponerse a su nivel y escupir una flema potente. Pero no lo voy a hacer así.

Como me siento aludido por poner "prensa" en una pistola porque yo soy esa "prensa", tan solo apunto algunos flashazos con el mejor tono que puedo poner y la mejor educación que me enseñaron mis padres.

Uno. Esto no lo hace gratis. Pablo Iglesias está preparando su vuelta. En cuanto Sánchez desaparezca y sus súbditas se saquen los ojos, entonces él, Pablo, volverá. Nos necesita para seguir viviendo la vida padre sin dar ni golpe. Lo que sea menos ponerse a currar. Necesita a nuevas súbditas para que le adoren, se derritan y, a cambio, las nombre diputadas, ministras y asesoras de lo que sea.

Dos. Para pistolas las del GRAPO o el FRAP. Igual le suenan de algo.

Tres. Para pistolas las que desenfundaban los etarras ahora socios del Gobierno. Un Gobierno del que ha formado parte el propio Pablo. Para pistolas las que llevaban los que secuestraron a Ortega Lara, esos que casi le matan de hambre en un zulo.

Cuatro. Para violencia la de los paramilitares venezolanos o el régimen iraní que, dicho sea de paso, te han hecho rico. Chaval. Ese régimen que prostituye a sus mujeres o ese otro que ahorca a los homosexuales en la plaza pública. ¿Cuánta pasta han cobrado éste y Monedero o Errejón de todos esos sistemas progresistas y reformistas? ¡Qué cobardes!

Cinco. Pablo Iglesias salió por patas del Gobierno (y de Galapagar, por cierto) hace unos meses. E Isabel Díaz Ayuso le humilló. Y eso sí que no, ¿verdad? Que una mujer te humille, eso nunca, como buen machista. ¿Sabes quiénes son las primeras en abandonar el barco cuando el barco se está hundiendo? Exacto. Esas. Como él. Como el exmacho alfa.

Seis. ¿Por qué ninguno de estos se va a vivir allí? Puigdemont en un palacete, las dos de Esquerra Republicana en Suiza... ¿A que no hay, Monedero o Errejón, para vivir como un venezolano comiendo basura en Caracas? ¿A que no hay, Irene Montero o Ione Belarra para vivir en Afganistán como una afgana? ¿A que no hay, Alberto Garzón, para consumir en Cuba como un cubano o Echenique para vivir en Irán?

Siete. ¿Se da cuenta Pedro Sánchez de con quién cogobierna España?

Ocho. ¿Te imaginas que Abascal, Pablo Casado o cualquier periodista publicáramos un artículo con una pistola como ilustración donde pusiera "Pablo Iglesias" en la empuñadura?

Nueve. Por cierto, lo de la pistolita, ¿qué quiere decir? Esos que nombra (PP, VOX y la prensa), ¿quiénes son en su alegoría? ¿Los que empuñamos el arma o los objetivos? ¿Los que, según Pablo, dispararíamos la pistola o los objetivos de sus disparos? No, yo por prepararme. Como ya le oímos de ir aquello de que los medios (todos los medios) somos el enemigo...

Y diez, volverá. El exmacho alfa ya está volviendo. Se lo tiene demasiado creído como para desaparecer. No sabe vivir sin ser protagonista, sin aparecer rodeado de ellas y de sus matones. Como decía Richard Cocciante en Bella Sin Alma, ¿te acuerdas? “¡Qué pena me das, chaval!”