Ángel Expósito: “Parece que el presidente del Gobierno es Núñez Feijóo y Pedro Sánchez es el aspirante”

Alberto Núñez Feijóo es el enemigo público número uno para Pedro Sánchez y, a la vez, para Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Junqueras, Otegi, Puigdemont, Txapote y, según convenga, para el PNV.



Sobre el objetivo principal. Alberto Núñez Feijóo. Partiendo de la base de que la llegada de Feijóo como líder del PP fue una mala noticia para el PSOE and company... Varias claves.



1.- Pedro Sánchez se ha empeñado en ser el jefe de la Oposición al líder del PP. Parece que el presidente del Gobierno es Núñez Feijóo y Pedro Sánchez es el aspirante. En una de estas se le escapa la trola aquella de "no podría dormir por las noches si el sr. Iglesias llega al Gobierno". ¿Te acuerdas?



2.- ¿De verdad alguien cree que esta estrategia es acertada? A favor o en contra, Núñez Feijóo quiere ser presidente del Gobierno con un currículum. Y luego le votas o no, pero así, el genio de la Moncloa o a su legión de asesores están fabricando un líder a base de insultarle, de provocarle y de encumbrarle.



3.- Feijóo depende de sí mismo. Dicho de otro modo, Núñez Feijóo depende de no equivocarse. Y no caer en las provocaciones. No debe ser fácil aguantar una lluvia de escupitajos e improperios constantemente desde todo el Gobierno, los socios y los argumentarios. Pero la clave está en aquel dicho: "ladran luego cabalgamos".



4.- Otra pregunta. ¿En serio alguien cree que Isabel Díaz Ayuso (y no te digo Miguel Ángel Rodríguez) le hacen la estrategia a Feijóo? Sinceramente, ¿les parece inteligente al tertuliano sanchista y a la legión de asesores insistir en que el gurú es Miguel Angel Rodríguez? Me lo imagino despiporrándose en la Puerta del Sol.



5.- Sobre Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno y a vueltas con la estrategia de oponerse a la oposición. Después de la mayoría absoluta en Andalucía, después de la barrida de Díaz Ayuso en Madrid, ¿de verdad les parece inteligente atacar al PP, precisamente, por Andalucía y por Madrid?



6.- Los socios dispuestos a lo que haga falta con tal de que Sánchez siga unos años más tras las elecciones generales. ¿Quién mejor para Podemos o para para los independentistas, todos ellos progresistas y reformistas? ¡Ja!.



7.- Sobre el socio preferente. ¡Joder qué tropa!. Por orden de aparición: Podemos a tortas con Yolanda Díaz que no suma ni pa'atrás, con las súbditas de Pablo Iglesias rogando que vuelva el amado líder y con Garzón al frente de Izquierda Unida. ¿Qué puede salir mal?



8.- La gente no vota por los insultos a Feijóo. La gente vota y vomita por la rebaja del delito de sedición para los golpistas; por los premios, permisos y libertad a los asesinos etarras; por los indultos; por el bodrio de ingeniería social de la ley Trans, por el ridículo del tren a Extremadura y por el Falcon. Y por el docureality de Sánchez en Palacio.



9.- Y separo al PNV del resto de socios porque es evidente que el Partido Nacionalista Vasco ¿Qué quieres que te diga? Mucho no es de fiar. Igual te aprueba los presupuestos y luego te hunde con una moción de censura, que se la jugará a Sánchez en cuanto las encuestas le compensen. No vaya a ser que Su Sanchidad se la juegue con Otegi en el Gobierno Vasco.



Y 10. Mi posdata: yo no me fiaba un pelo. Ni por las encuestas, ni por la estrategia de Moncloa. Yo no me fiaba un pelo.



Queda año y pico para las elecciones. Sánchez no tiene reparo ni límite alguno. Toda la carne en el asador, no tiene nada que perder, le da igual gastar el dinero que no tenemos, endeudarnos o el déficit infinito.



Como Sánchez sume un escaño más en el Congreso... con tal de seguir en el Falcon...