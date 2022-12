Ángel Expósito: "Me parece un poco pasada que haya una semana de fiesta a 15 días de Navidad"

Audio

Esto no es un puente. Es un acueducto. ¿Qué quieres que te diga? Que no suene a envidia hacia quien se ha pillado estos diez días de vacaciones para quien junte fines de semana, Constitución, la Inmaculada... Ya, ya sé que suena a pataleta y que pensarás algo así como 'te jorobas, pringao, por trabajar estos días' pero a mi me parece un poco pasada.



A 15 días de la Navidad una semana de fiestas o casi. En fin, años atrás recuerdo que alguien abrió el debate de si se debían acabar con los puentes por aquello de la productividad, la competitividad, el calendario europeo...



Fin del debate: Seguimos igual.



Por lo demás, en clave política se habla de encuestas y en clave popular de fútbol. Y se pueden mezclar titulares y expresiones. Sobre la política española podemos decir que de cara a las elecciones generales "hay partido". Y sobre el mundial de Qatar y el España-Marruecos de mañana podríamos titular: ¡Glup!.



Por partes: Sobre la política española. Todas las encuestas coinciden en que el PSOE se acerca al PP y en que Feijóo pierde fuelle aunque sigue por delante en los sondeos. Luego vienen los matices.



1.- En efecto, hay partido. Yo no apostaría un solo euro a un resultado o a otro.



2.- Que con la que está cayendo, con estos socios del Gobierno, con el Consejo de Ministros hecho trizas y con las mentiras del presidente. Con todo. Que haya partido me parece impresionante.



3.- Es cierto que en mayo hay elecciones autonómicas y municipales, que ese termómetro será muy interesante. Pero deberíamos tener en cuenta que no habrá autonómicas ni en Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía. Luego el termómetro tendrá algunas fugas.



4.- Hoy por hoy, Feijóo saldría más votado. Eso no lo duda ninguna encuesta (salvo Tezanos, el enamorado). Pero esto va de bloques. Prácticamente va de PP y Vox contra PSOE y el resto con algún mínimo diputado suelto.



5.- El espectáculo de la supuesta izquierda es inenarrable. Pero le da igual. Su Sanchidad no tiene límites. Y los socios tampoco.



Así que lo dicho. Hay partido. Seguro que Feijóo no se va a relajar pero también es seguro que Sánchez va a por todas. Si le da la suma y les necesita Pablo Iglesias volverá al Gobierno, Otegui será ministro del Interior y Junqueras ministro de Educación. Al tiempo.



Y hablando del partido de mañana, España-Marruecos en el mundial de Qatar. En juego el pase a cuartos. Y se juntan muchas sensaciones.



1 .- En esto del fútbol, como en tantas cosas, ir de más a menos es muy chungo. Y eso le está pasando a España.



2 .- El carisma, en estas cosas de las emociones y los colores, es muy importante. Y tras Pujol, Ramos, Villa o Casillas aparece una selección de los que no conoces a casi nadie.



3 .- Y nos queda (hablando de carisma), nos queda el líder. El entrenador. Luis Enrique. Partiendo de la base de que es un tipo con una personalidad muy particular (desde siempre) y de que todos somos un seleccionador de fútbol, coincidiremos en que Luis Enrique es muy suyo.



Una estrella de Twitch, un provocador, un buen entrenador (si no, no estaría ahí) y un futbolista con un pasado y con la misma personalidad. Mézclalo todo y tu decides cómo te cae el personaje y sea cual fuere el resultado, ¡ojalá ganemos mañana!.



¡Ah! Y mi posdata: Noticia que leo hoy en El Mundo y que está generando una polémica importante.



El Ministerio del Interior acomete cambios en la Guardia Civil para rebajar la nota de las mujeres que quieran ingresar en el Cuerpo respecto a los hombres.



Así, pretende conseguir que el 40% de la plantilla sea femenina y esto ha provocado un buen lío en la propia Guardia Civil a todos sus niveles, especialmente en las guardias.



El borrador se presentó la semana pasada y en él se modifica la Ley de Régimen de Personal. El Gobierno, según apuntan fuentes de la Guardia Civil, quiere aprobar el cambio por la vía de urgencia antes de que acabe el año.



Así, y esta es la clave, Interior impone una reducción de un 15% en la nota de la mujer respecto a los hombres.



Dicho de otro modo. Yo me pregunto, ¿si un hombre aspirante a Guardia Civil saca un diez y una mujer aspirante a Guardia Civil saca un 7,5 estarán empatados?. ¿Si él saca un 9 y ella un 7,5 la aspirante mujer quedará por delante?



¿Qué te parece?