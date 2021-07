Ángel Expósito: “No se te olvide que para ti no hay rebajas, ayudas, ni prórrogas o desempedrados que valgan”

Audio

No damos abasto. Las noticias increíbles se suceden una tras otra. No hay mañana que te despiertes y mientras te desperezas, te digas no puede ser. Y resulta que sí. Que sí puede ser. No tienen límite. Sólo estoy deseando escuchar a Maria Jesús Montero a ver cómo justifica esto.

Titular a toda plana de ABC. "El Gobierno planea ayudas fiscales para que las empresas vuelvan a Cataluña"

Dos sumarios: "La patronal catalana y la Generalitat presionan para que apruebe incentivos en favor de Barcelona". Y el otro: "Intenta frenar el auge de Madrid y que regresen la mayoría de las 6.200 firmas que huyeron del procés". A la vez... "El Govern reactiva su Ministerio de Exteriores".

Todo sea por desempedrar el camino, que diría Ábalos, mientras tu y yo pagamos esta fiesta, este inmenso ejercicio de cinismo que supone el procés independentista catalán. Ahora, con la subvención a las empresas catalanas que huyeron del procés, vía rebaja fiscal, para que vuelvan. Y todo mientras continúa la matraca y la humillación se hace ya insoportable.



Otra piedra más a quitar del camino, insisto, con tu dinero y el mío. Bajamos los impuestos para que vuelvan a la misma republiqueta de la que salieron por patas. Y ¡Ojo! O tornarem a fer. Lo volverán a hacer. ¿Y el resto de empresas de otras partes de España que quieran seguir en su territorio... van a tener también una rebaja de impuestos?

Un empresario extremeño que quiera seguir en Trujillo tendrá subvención ya sabemos que en Madrid no que aquí gobierna Isabel Díaz Ayuso pero una empresa que siga en Chiclana tendrá rebaja fiscal? ¿Y se les seguirá perdonando la malversación a los golpistas? No solo se les quitan las piedras del camino sino que, además, se les rebajan los impuestos.



Con razón todo el establishment empresarial del Cercle de Economía aplaudían a rabiar a Su Sanchidad. La pela es la pela. Todo por vivir del independentismo pero nunca en la independencia.

¿Quién va a cubrir esa rebaja en el descenso de recaudación? Supongo que tu y yo. Y más desde Madrid. Porque si a esas empresas se les rebajan los impuestos ¿quien va a pagar más para cubrir ese agujero? Recuerda aquello que dijo la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero



Y siguen con la reapertura de embajadas. También lo leo en ABC. Firma Ana I Sánchez.El mismo día en que el Gobierno aprobó la excarcelación de los líderes del 'procés' el 22 de junio, el Ejecutivo catalán aprobó un decreto de reestructuración del Departamento de Acción Exterior, que abre la puerta a la creación de un ministerio de exteriores catalán.



¿Y la seguridad jurídica? Las más de 6.000 empresas que se marcharon lo hicieron por los impuestos o por el disparate? Es más, si vuelven y se repite la Republiqueta ¿Qué hacemos? ¿Que vuelvan a irse y les subimos la rebaja?



Y la guinda. Lo cuenta Carlos Segovia en El Mundo. El Ministerio de Hacienda presupuesta transferir a Cataluña 12.500 millones de euros en 2021 en concepto de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del mecanismo europeo React, según la última actualización de esta misma semana. Esa cifra supone el 39% del total de los mecanismos de liquidez previstos en este ejercicio para las todas las comunidades autónomas y que totalizarán 32.000 millones de euros. Casi el 40 por ciento del 'FLA' solo para Cataluña.



Posdata: Te recuerdo que este mes toca la declaración del IVA correspondiente al segundo trimestre del año. No se te olvide que para ti no hay rebajas, ayudas, ni prórrogas o desempedrados que valgan.

Yo ahí lo dejo. Aún duele el primer plazo del IRPF de hace una semana y llega ya el IVA. Que no se te olvide que hay que seguir pagando la fiesta.