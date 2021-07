Ángel Expósito: "Ojo, que Garzón sigue en su puesto"

Audio

Nueva entrega de perlas cultivadas de los miembros del Gobierno de España. Se confirma que no damos abasto. No nos caben. Como me dijo mi amigo Gonzalo tengo que pedir más tiempo a la dirección de antena.

Frases para el mármol. Impagables. Desde nuestro inenarrable consejo de ministros. Esta semana toda comenzó con el ministro de Consumo, Alberto Garzón...



¡Ojo! Que Garzón sigue en su puesto. Ahora toda un clásico. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero en plena crisis de la inmigración en Ceuta. ¿Que la alta diplomacia ha funcionado? Capítulo lenguaje presuntamente NO sexista. Irene Montero se supera cada vez que sale del casoplón.



Sí, sí. Ha dicho solos, solas y SOLES. Escucha este de ayer que casi se nos escapa. Pedro Sánchez en Lituania. A partir de hoy yo quiero ser periodista. Recuerda este que viene ahora. Es de los mejores. No es ministra pero casi. Adriana Lastra.

¡Virgen Santa! También tengo sobre el coronavirus. Y es que cuando se ponen cursis sin insuperables. Carolina Darias ministra de sanidad. Al escribano de Iván Redondo Productions se le está yendo la mano. O la pinza.

Otro clásico. José Luis Ábalos. Con ese tono inconfundible. Poco después del capítulo Delcy Rodriguez. ¿Pero qué voy a temer? Veo a Santiago Segura dándole un papel en la próxima saga Torrente...

Me pongo serio. Isabel Celáa. Rifi rafe con el diputado Matarí. Padre de una niña Down. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y casi termino con Ione Belarra, líderesa de Podemos o algo así. Ministra no sé muy bien de qué. ¿Tú qué crees, que se equivocó o que no sabe leer los números romanos?

Posdata: Dejo para el final la perla ganadora del día. Dolores Delgado entrevistada por Pepa Bueno, presta atención: Sí, sí, dijo " la derecha TRI FÁ LI CA".