Ángel Expósito: "Es el momento de decir: ¡Viva el Jefe del Estado!"

Hoy encendemos 'La Linterna' en uno de esos días... raros... para hacer radio. No sé si hoy es un día para la Historia --ya lo quisieran algunos--. No sé si todo esto es para tanto... pero desde luego es uno de esos días en los que hay que estar.

La marcha del Rey Juan Carlos del Palacio de la Zarzuela es un hecho importante. Un gesto más que simbólico. Un momento... que nos ha de hacer pensar.

Hay varias claves y muchos ángulos desde los que abordar la noticia de la ruptura de don Juan Carlos con su hijo, que no con la Historia.

1.- Estos van a derrumbar la clave de bóveda. El tema no es don Juan Carlos. No. La pieza de caza mayor es la Jefatura del Estado. La Constitución. El Régimen del 78. La clave de bóveda es el punto central donde se basa el centro de la catedral gótica. Y a por ese enclave van.

El quiz es la clave de bóveda constitucional, el Jefe del Estado, el Régimen del 78. La madre del cordero es dinamitar la Transición para implantar la Revolución.

El Rey Juan Carlos es, pues, un ariete. Ni mucho menos Juan Carlos I es la pieza de caza mayor. Van a por la Constitución. Seamos sinceros.

2.- ¿Por qué no salen las constructoras, las ingenierías, las energéticas, las telecos, la banca, las tecnológicas... por qué no reconocen cuánto trabajo han creado, cuántos beneficios han obtenido y cuánto han cotizado en bolsa tras las gestiones de un tal Juan Carlos por todo el mundo?

No me refiero a las supuestas comisiones o a los bonus de sus directivos y consejeros, por cierto. Me refiero a los resultados de esas enormes multinacionales desde medios a empresas de alta seguridad. Desde obras públicas a las finanzas que han utilizado y se han beneficiado de Juan Carlos.

¿Dónde están? ¿No será que no se atreven a salir?

3.- Podemos, indepes y demás... que esto no tape el procés ni las cosas de Pablo. No seamos tan necios.

Les vendrá de perlas. Pero los verdaderos enemigos de esta España democrática son los golpistas independentistas y los chavistas sentados en el consejo de ministros.

4.- Un nombre propio: Doña Sofía. No he conocido nadie que represente, ejemplifique y signifique mejor qué es ser una Señora.

Y creo que en estos momentos merece, más que nunca, ese reconocimiento y desde luego... mi admiración. Señora.

5.- Hablando de trinques, ladrones y chorizos... ¿Dónde están los pujolone, los jetas de la UGT de Andalucía o Asturias que se lo llevaron crudo y en billetes pa'asar una vaca... o los de la Junta de Andalucía y los de 3 les cent de la Generalitat...

¿Comparamos comisiones, porcentajes y lapidaciones públicas?

6.- Las Fuerzas Armadas. En las últimas horas me han llegado infinidad de mensajes, comentarios y lamentos desde todos los uniformes... verde, caqui, azul y blanco.

Y no se habla de ellos. Pero para ellos... el Rey es eso. Un Rey.

7.- Malas compañías. Las amistades peligrosas de la peli... pero en pleno siglo XXI.

Un policía corrupto y repugnante, una amante despechada y, eso si, millonaria y una corte de pelotas que se han forrado y que ahora se esconden todos y todas... como ratas.

8.- Ya puestos... vamos a por todos... ¿no?. Digo yo que ya puestos... toquemos a rebato. Y cuanto acabemos con este asunto... puestos a hablar de amantes... vamos a por las ex ¿te atreves Pablo?

Ya puestos... vamos a contar mentiras tra la rá. Como la tesis. Ya puestos... vamos a sacar las listas de pasajeros del Falcón y los destinos tipo la boda del cuñado o el festival de Benicassim.

Ya puestos a reventar regímenes políticos poco recomendables... hablamos de Pedevesa en Venezuela o de la tele iraní de Pablo y de Monedero.

9.- Hoy he echado de menos a mucha gente. He echado de menos a Felipe, a Aznar y a Rajoy. A ZP, lo siento, no le he echado de menos en absoluto.

Y he echado en falta a Pablo Casado y a Inés Arrimadas, por ejemplo. Y a tantos y tantas otras.

y 10.- ¡Viva el Rey!. Es el momento de apuntalar la clave de bóveda. Reconocer la Transición y aplaudir nuestra propia Historia.

Hoy hacemos esta Linterna especial desde Cope Cádiz. Dónde mejor para hablar de la Constitución.