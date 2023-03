Ángel Expósito: "Mañana y de cara a las generales nadie se acordará de esta moción de censura"

Audio

Dimite María Gámez como directora de la Guardia Civil tras la imputación de su marido en un caso de corrupción con fondos públicos.



Juan Carlos Martínez, pareja de María Gámez, está siendo investigado por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas. La nueva directora General de la Guardia Civil es la hasta hoy delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.



El marido de la directora de la Guardia Civil recibía «importantes ingresos» de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía.



Ya lo decíamos la semana pasada, ¿qué será lo siguiente?





Por lo demás... Ya, ya pasó. No ha sido nada o no ha sido para tanto.



1.- Mañana, a partir del fin de semana, de cara a las elecciones autonómicas y municipales y no te digo, de cara a las generales, nadie se acordará de esta moción de censura.



2.- Supongo de don Ramón Tamames lo incluirá en su biografía, lógicamente, VOX intentará estirar el chicle y poco más. Ya lo decían Porky en los Looney Tunes.





"Esto es to, esto es to... esto es todo amigos".



3.- Como debe ser, respeto para la figura y el nombre de Ramón Tamames. Aún conservo su Estructura Económica con el que aprobé Economía 2 en la Facultad.



4.- Sánchez y Yolanda en tándem. ¡Cuatro horas! A la próxima salen de la manita. Sinceramente, ¡qué pesados!



Y Super Yol divina de la muerte que, inasequible a lo pesada que resulta, se estiró hasta el telediario 15h.



5.- Feijoó. Está claro cual era el objetivo de la moción de censura y del censurado. El enemigo a batir es Alberto Núñez Feijóo.



6.- Inés Arrimadas todavía líder de Ciudadanos. Se estudiará eh, se estudiará el fenómeno Ciudadanos en las universidadesy en las escuelas de política: del todo a la casi nada en cero coma.

7.- Podemos, Errejon, SUMAR, Compromis, Unidas Podem, y sobrevolando a todos, Pablo Iglesias. Ya lo decía Romanones: ¡Joder qué tropa!



8.- Sobre la coalición de Gobierno, no es coña, hoy Pedro Sánchez ha dicho esto:

"El apocalipsis no ha llegado, ni se le espera. Este proyecto reformista está fuerte y con más ganas que nunca de seguir avanzando". No se lo cree ni él.



9.- Puestos a oír cosas raras, Patxi López nunca defrauda. Sobre Yolanda Díaz:

"El Gobierno, con la intervención de su presidente y la presidenta segunda le pasaron por encima como una apisonadora". Es maravilloso.

Y 10. Mi posdata. Si saliera esta moción o VOX ganara las elecciones, ¿Tamames sería presidente del Gobierno de España?



Por supuesto que NO. Entonces, me pregunto: ¿Todo esto para qué?