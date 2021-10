Ángel Expósito: "El lema del Congreso del PSOE podría ser: Espejito, espejito..."

Audio

Debe ser porque acabamos de volver de allí, pero todo lo que suena al drama de los venezolanos me revuelve el estómago. La portada de hoy en ABC me ha provocado náuseas.



Firman Javier Chicote e Isabel Vega: "El Gobierno ocultó que Delcy Rodriguez llegó a España para reunirse con Zapatero".



"La número dos de Maduro alegó en el control policial de Barajas que venía invitada por el ex presidente. Tenía hotel reservado, iba a salir de compras y al médico". Me surgen mil preguntas sobre esta inmensa chapuza. Sobre esta monumental mentira.



Por ejemplo: Además de la hipoteca de Podemos ¿Qué más hay detrás en la repugnante relación entre el Gobierno y el narcorégimen chavista?

¿Qué lleva a Zapatero a mantener ese idilio con esa chusma? ¿Por qué?



Lo pregunté ayer: Si fueras un responsable de Seguridad de Estados Unidos, de Colombia, de Marruecos o de Alemania, ¿Tú te fiarías de un Gobierno con los alumnos y las súbditas de Chávez en el Consejo de Ministros?



¿No se les cae la cara de vergüenza tras las mentiras de Ábalos, de la ministra de Exteriores por entonces de Marlaska y no te digo de las mentiras de Pedro Sánchez?



Y la última. La esbirro de Maduro y de Diosdado Cabello venía a ver a su príncipe Zapatero, al médico, de compras por Serrano. ¿Qué fue de las maletas que traía y que sí entraron y se quedaron en España?



Aquel sainete fue una vergüenza. La relación del Gobierno (y ni te cuento la relación de Zapatero) con el régimen chavista es repugnante. Como Nación hermana, como Madre Patria y como democracia europea hemos dejado de la mano de Dios a los venezolanos; hemos dejado que se mueran de hambre, de miseria y de humillación. Y no hay derecho.



¿Te acuerdas de aquella macarrada de Ábalos? "¿Pero qué voy a temer?"



Y allí se presentó el tío. Escoltado por el tal Koldo (al que hizo consejero de Renfe) mintiéndonos a la cara, pavoneándose con su chulería y, sobre todo, tapando un régimen salvaje que aplasta a su gente, los mata y prostituye a sus niñas y mujeres.



Mira. Acabo de visitar el barrio de SanBer en el centro de Bogotá. Aún tengo el corazón encogido y el estómago revuelto. Escucha lo que me dijo, entre lágrimas. O este marino de la Armada venezolana que desertó con su familia porque no pudo más al ver a sus hijos devorados por los bichos.

Y nuestro Gobierno aquí recibiendo a la vicepresidenta de Maduro. Y sus compinches de Podemos dándonos lecciones, forrados con un dinero apestoso de corrupción.



Lo del caso Delcy o el caso Ábalos (que fue quien se comió el marrón) es mucho peor que el caso Ghali aunque ambos tienen un denominador común: El engaño, la mentira y la inmensa farsa. En nuestras narices.



¡AH! Y MI POSDATA: Por lo demás, y a la vez, ha arrancado el 40 congreso del PSOE para mayor loa del líder supremo ¡Oh! amado líder. El lema del Congreso debería ser: "Espejito, espejito ¿Quién es el más bello hombre de este mundo?". Y todos ahí, barones y baronesas. Babeando, extasiados y extasiadas gritando: ¡Tú Pedro! ¡Tú eres el más bello!



Pero va a ser que no. El tema central de la chupipandi de este 40 congreso del PSOE va a ser: La España multinivel moderna. Te lo juro.