Ángel Expósito: "¿Te imaginas que este récord en el precio de la luz se alcanzara con otro Gobierno?"

Hoy es uno de esos días para morirse de aburrimiento, de pesadez o por reiteración. Indultos, más indultos, magnanimidad, desprecios al Rey. Todo en un mismo saco de esta actualidad española absolutamente inaudita. Y cada día más.

Así que, en efecto, hoy es uno de esos días para huir de la agenda que nos marcan los Iván Redondo Productions de turno.

Ahí va mi particular selección de temas:

1.- Pujol. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abre juicio oral contra Jordi Pujol sus 7 hijos y otras 11 personas - entre ellas la ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola Mercé Gironés o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí- por asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.

El juez requiere al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para que en 10 días deposite siete millones y medio de euros y a Mercé Gironés 400.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles por los delitos contra Hacienda.

Los Pujolone a juicio, pero tranquilos, si llega el caso siempre nos quedará la magnanimidad de Su Sanchidad. Al fin y al cabo, papá Pujol es el auténtico padre, ideólogo y fundador del procés.

2.- Melilla. Bajonazo informativo a esto que ocurrió hace un par de noches. Las imágenes son bestiales. Una auténtica batalla campal a pedradas contra un grupo de guardias civiles que consiguen que unos 150 hombres no pasen a España, la mayoría subsaharianos y algunos marroquíes.

La Delegación del Gobierno elevó a 20 los miembros de la Guardia Civil heridos. A seis de ellos "se les ha dado la baja médica".

Un grupo de más de 150 personas a la carrera intentaron bordear el Dique Sur, pero todos ellos fueron rechazados

La Delegación del Gobierno en Melilla, ha destacado que el intento ha estado marcado por "la violencia utilizada por los migrantes que portaban palos y el lanzamiento de piedras".

Insisto. Las imágenes son de una violencia brutal. Y como si nada. Bajonazo y a esos guardias civiles, ni caso.

3.- Récord del precio de la luz. El precio de la electricidad continua al alza. Para hoy ha marcado 94,63 euros por megavatio/hora en el mercado mayorista para España y Portugal, lo que lo sitúa en la tercera cota más alta de la historia, según los datos del Mercado de Electricidad.

Tan solo ha sido superado por los 95 euros durante Filomena.

¿Te imaginas qué este récord se alcanzara con otro Gobierno que no fuera social, progresista y reformista? ¡Ja!.

La previsión es que puede seguir al alza si no aminora el calor y por los altos precios de los derechos de CO2 y del gas.

4.- Hablando de precios. La gasolina y el gasoil. Los precios de los carburantes en España siguen subiendo y acumulan ya un incremento este año de casi el 15% tanto en el caso de la gasolina sin plomo de 95 como en el del gasóleo.

Llenar un depósito de 50 litros con gasolina cuesta hoy 7,5 euros más que en enero de este año, casi 13 euros más que en junio pasado. Si hablamos del diésel, el encarecimiento llega a casi 7 euros más desde enero, y casi 11 euros más que hace un año.

y 5.- Cada vez estamos más cerca de poder insultar al Rey o quemar su imagen gratis. Al casoplón no te puedes acercar, Su Sanchidad no sale para que no le piten lo último. El PSOE apoya la proposición de Podemos de suprimir las injurias a la Corona. Barra libre al insulto al jefe del Estado.

Todo sea por la magnanimidad de Su Persona. Solo hacia los golpistas, por supuesto.

¡AH! Y MI POSDATA

Lo comentaba con Mamen en esta Linterna. Titular: Los jóvenes españoles pasan de los 15 a los 27 años con el mismo rendimiento en comprensión lectora.

Un informe de la OCDE advierte de que el aprendizaje a lo largo de la vida, en el que España sale mal parado, es clave para insertarse en el mercado laboral y poder responder ante crisis como la epidemia de Covid.

Beatriz Gómez Baceiredo es doctora de comunicación de la Universidad de Navarra y ha charlado hoy con Jon Uriarte.

Dicho de otro modo. Los españoles a los 27 años leen y comprenden igual (o peor) que a los 15 años. Y en estas que reaparece Isabel Celáa (hacia mucho) y anuncia que se podrá pasar de curso con suspensos ilimitados, en función de la madurez.

¿A que así se explican muchas de las cosas que nos pasan?