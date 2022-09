Ángel Expósito: "¿No hay nadie en este Gobierno que se dé cuenta del espectáculo?"

Audio

Lo más destacado del día es que está lloviendo. No sé a ti, pero yo esta mañana yendo a la ruta del cole antes del Tron con Herrera, he sentido cierto alivio. Ya, ya sé que esto debería durar mucho tiempo para rellenar los embalses pero, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuánto hacia que no veías llover así? ¡Ojalá esto dure! Ya dedicaremos un buen programa de radio a la sequía, que esa es otra.

Por lo demás, me planteo una gran duda que envuelve casi todos los aspectos de la actualidad española. Atención pregunta: ¿qué está pasando en el seno del Gobierno? Con la que está cayendo, ¿no hay nadie en este Gobierno que se dé cuenta del espectáculo? ¿Nadie se atreve a reconocer, advertir o rectificar el ridículo infinito al que se someten y nos someten cada día?

Cuando no son los precios de Yolanda Díaz son las chorradas de Bolaños que cada día que pasa se cree más Rasputín. Cuando no es Irene Montero gastándose tu dinero y el mío en sus paranoias es María Jesús Montero. ¡Ojo!, la número 2 del PSOE haciendo de Princesa del pueblo pero en cutre.

Cuando no es Ione Belarra (la niña de la curva) sacando las garras es Garzón inventándose una sandez o el propio presidente del Gobierno protagonizando un docureality sobre sí mismo como si fuera Kim Kardashian. Por favor, ¿hay alguien ahí?

No se me va se la cabeza algo que dijo hace poco Su Sanchidad y que resume perfectamente el porqué de las cosas. Recuerda. ¿En serio? ¿Equipazo? Como en todo colectivo tan numeroso y gigante como este Gobierno hay gente pa' tó. Yo entiendo la lealtad, el cumplimiento del deber, la vocación de servicio, el servicio al Estado...

Pero por favor, ¿alguien me puede decir qué pintan en este Gobierno la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Agricultura, Luis Planas y, no sé, Reyes Maroto en Industria y pocos más?

Más preguntas: ¿alguien conoce a las ministras nombradas hace un año o año y pico (Justicia, Educación, Fomento, Ciencia...)? ¿Alguien me puede decir a qué se dedica uno que dicen que es ministro de Universidades y que es Ada Colau? ¿Es normal que la portavoz del PSOE sea la ministra de Educación?

Por no hablar de altos cargos o secretarías de Estado ocupadas, por ejemplo por Lilith Verstrynge que, a su vez, sustituyó a Enrique Santiago al frente de la agenda 2030 o algo así. ¿De verdad Pedro Sánchez quiere que España en 2030 sea como tiene en la cabeza Lilith Verstrynge? ¿En serio?

Y luego están los ministros (y ministra más papistas que el Papa. Iceta en Cultura y Deportes (te lo juro), Marlaska... ¡Qué papelón! premiando a asesinos etarras o Nadia Calviño o Albares en Exteriores

Solo así, con este despiporre del equipazo del que presume Sánchez se pueden entender el carajal con las ocurrencias de Yolanda Díaz, las broncas entre Ione Belarra y Margarita Robles o las contradicciones entre Bolaños y todos los demás.

Ah, y mi posdata. No me digas que esta España nuestra no es un país muy raro. La inflación subió un 10,5% en agosto. Y el titular de tantos medios es que el Rey Juan Carlos irá al funeral de su prima la Reina Isabel II. Los alimentos han subido de media un 14 por ciento y aquí el tema es si Díaz Ayuso mantiene unos días de medio luto por la muerte de la Reina Isabel.

Por cierto, dentro de un rato (no te lo vas a creer) entrevista con Pedro Sánchez en TVE. A ver si hay suerte y nos echan un avance del reality sobre Su Sanchidad.