Ángel Expósito: "No ha habido presidente en la Historia de España más alejado de la realidad que Sánchez"

Seamos sinceros. Cuesta ser optimista o positivo. Esperanza, se supone, tenemos toda en nosotros mismos pero miras a tu alrededor y ¡madre mía!, qué panorama. El mundo sufre un desjuste energético que se traduce en inflación y en un carajal comercial y de suministros imposible. Los problemas norte-sur se han acrecentado por la pandemia y se traducen en una avalancha incesante de migrantes por tierra, mar y aire.

La pandemia del coronavirus continúa, atenuada, vacunada y más o menos "gripalizada" pero el bicho sigue entre nosotros y cada vez más contagioso. Todo indica (o queremos ver) que en pocas semanas esto empezará a bajar, pero hasta entonces bien haríamos en seguir vacunándonos para que no colapse el sistema (más todavía) y no colapsemos nosotros.

Insisto, y no me canso: vacunas, vacunas y vacunas hasta, en efecto, cronificar esto a pesar de Miguel Bosé, Paz Padilla, el mentiroso de Djokovic o no sé quién de Vox que no hace otra cosa más que jugar en Twitter.

Hechas las presentaciones, me detengo un minuto en algo que oímos a Pedro Sánchez en la SER (perdón por la redundancia). Esta mañana escuché la reflexión del maestro Javier González Ferrari aquí, en 'Herrera en COPE', y se me pusieron los pelos de punta. Dijo el presidente del Gobierno que cuando va por las calles de Madrid y de otras ciudades y pueblos de España, ve mucha gente que vive en la calle, muchos mendigos. Te lo juro. Él los ve...

Más allá de que este hombre tiene obsesión por Madrid (qué mal le sentó la victoria de Isabel Díaz Ayuso), hay algo de la afirmación de Su Sanchidad que me llama poderosamente la atención. Y no me refiero ni a Madrid, ni a los pobres, no. Me llamó la atención cuando dijo eso de "cuando voy por la calle". ¿Qué Pedro Sánchez va por la calle? ¿Desde cuándo? ¿Por qué calles? ¿Alguien le ha visto?

¿Pedro Sánchez se atreve a bajarse de la caravana oficial? ¿Acaso desde su helicóptero blanco, el Superpuma del Ejército del Aire o desde la ventanilla del Falcon se puede apreciar el número de "homless"?

No ha habido presidente en la reciente historia de España más alejado de la realidad que Pedro Sánchez. No ha habido presidente con menos empatía y menos normalidad. Salvo el mismísimo Pablo Iglesias, no ha habido político en España más separado de la sociedad.

Cuando no es la Guardia Civil cortando la calle para blindar el casoplón, es un propio de protocolo aleccionando a las vecinas para que no le griten. Tanto monta. Cuando no es una legión de pelotas obnubilados y obnubiladas por Su Persona, es otra legión de asesores que solo piensan en Su Imagen.

A ver., desde el cariño, Su Sanchidad no se atreve a pisar la calle porque le pitan los ganaderos de Palencia, las señoras de Trujillo o los trabajadores de Murcia. Ni visitó una morgue durante la pandemia ni una UCI. Solo visita congresos del PSOE y otras excusas para pillar el avión presidencial.

Por eso no se atreve. Por eso es imposible que haya visto pobres por la calle (que, por supuesto, existen). Sánchez no pisará la calle hasta que el Falcon o el Superpuma aterricen en La Castellana, en la calle Larios o en la plaza de María Pita. No se atreve.



Ah, y mi posdata. La noticia del día es esta: más de la mitad de los europeos se contagiarán con ómicron en las próximas semanas, apunta la OMS. Y digo yo: mira a tu alrededor. A ti mismo, en tu trabajo o en casa. ¿Acaso la mitad de tu familia o compañeros, si no más, no ha pasado el coronavirus en los últimos meses?

Pues eso. A lo mejor confundo deseos con realidad. Han pasado 11 días desde Nochevieja Puede que estemos llegando al vértice de esta puñetera ola.