Ángel Expósito: "El Gobierno pasa la pelota al Supremo y lo siguiente será pasar la pelota a cada hospital"

¿Los jueces y los médicos están para legislar? Entonces... el Gobierno y el Parlamento ¿para qué están? ¿Cómo es posible que, casi dos años después, sigamos sin ley para afrontar una pandemia como la que tenemos encima? Insisto... como la que tenemos encima. Porque la pandemia existe y continúa. Como si no hubiéramos aprendido nada... como si no se hubiera muerto nadie.

Y seguimos sin una legislación común. Y el Gobierno pasa la pelota al Tribunal Supremo y lo siguiente será pasar la pelota a cada hospital.

Como si el puñetero bicho entendiera de lindes, límites entre Autonomías, riberas u orillas de ríos y hasta de fronteras.

Asistimos al ataque de un virus frente a 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla con 17 Tribunales Superiores de Justicia. Y todo ello, para más inri, tras dos sentencias del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales los dos estados de alarma decretados por el Gobierno.

Y no passsa nada. Lo único que hemos hecho ha sido apartar a Fernando Simón para que deje de hacer el ridículo

En serio... ¿no hay manera de igualarnos de algún modo?

En este sentido, más allá de la legislación, quiero hacer un apartado sobre los No vacunados. Es cierto que en España estamos mucho mejor que en Alemania, Austria, Francia o Estados Unidos, pero las consecuencias de tanto irresponsable las vamos a pagar todos. En la economía europea y en las medidas concretas.

Partiendo de la base de que la pandemia es global y, especialmente, continental, sabiendo las ratios de infectados y hasta de muertos entre vacunados y no vacunados. ¿Cómo es posible que existan tantos negacionistas? (Y no me refiero a España mayoritariamente, sino a este mundo occidental). ¿En qué cabeza cabe tanto Miguel Bosque?

Yo no sé cómo se hace eso legalmente. No sé cómo encaja la vacuna obligatoria en la Constitución pero me planteo algunas dudas creo que razonables:

1.- En función de la libertad de los negacionistas ¿yo me puedo contagiar? ¿Por su culpa?

2.- Las consecuencias económicas de toda Europa ¿las vamos a pagar todos por igual por su irresponsabilidad?

y 3.- ¿Un empresario o un colegio tiene que admitir a un trabajador o a un estudiante que no quiera vacunarse por su Santa voluntad? ¿Y la salud de la mayoría que SI se ha vacunado?

Y claro, la guinda: Cuando el negacionista caiga enfermo y se contagie ¿le tenemos que pagar la UCI?

Insisto. Yo no sé cómo se hace eso. Solo sé que no es justo.

Sobre medidas concretas. Si seguimos subiendo décima a décima los índices de contagio. ¿En serio los platos rotos los han de pagar la hostelería? ¿Otra vez adelantando cierres, limitando aforos y, en consecuencia, perdiendo empleos?

¿Otra vez la Hostelería? Yo no sé si la solución es el pasaporte covid se llame como se llame.

Lo que sí sé es que resulta absurdo y hasta suicida que en Castilla La Mancha se tomen unas medidas y en Madrid otras. O en Navarra frente a La Rioja. O en Extremadura ante Andalucía.

¿Ni siquiera ante una pandemia, dos años después, nuestros políticos son capaces de acordar unas normas para todos? Pues NO. Parece que tampoco. No hay ni siquiera voluntad para plantearlo. Ya lo dijo la ministra de Sanidad: Que lo diga el Tribunal Supremo.

¡AH! Y MI POSDATA:

¿Sabes qué? ¿Sabes por qué me temo que el Gobierno y el Parlamento no legislación? Para no molestar a los socios. Para no incluir al País Vasco y a Cataluña en el conjunto de España. Para que el marrón se lo coman los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y los jueves del Tribunal Superior de justicia de Cataluña. Y así que no se enfaden Rufián y Otegui que, al fin y al cabo, me han aprobado los Presupuestos.