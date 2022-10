Ángel Expósito: "Al final de este disparate de guerra nadie se va a fiar de Rusia por mucho tiempo"

Audio

Ya de vuelta. Recién aterrizados tras otra experiencia periodística y personal para no olvidar. Volvemos de aprender mucho estos días atrás junto a las tropas españolas en Letonia. Hemos hecho nuevos amigos. Hemos vivido sensaciones nuevas y hemos sacado (y ratificado) conclusiones. Como por ejemplo, que la Unión Europea, con todos sus déficits y problemas, es la mejor región del mundo para vivir. Y otra más, que casi siempre nos quejamos de vicio.



1.- Whatsapp. Esta mañana se nos ha caído Whatsapp a nivel mundial y no ha sido el Apocalipsis. ¡Qué va! ¡No ha pasado nada!. ¡Seguimos vivos!. Sé sincera, ¿cuántas veces has mirado el móvil durante esas dos horas para ver si había vuelto? ¿Cuántas veces te has sentido desnudo, solo en el mundo, aislado durante esos 120 minutillos?



Lo dicho. Nos quejamos de vicio.



2.- Sobre nuestro verdadero problema: la guerra en Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz ha dicho esta mañana que “los ataques rusos con drones son una señal de la desesperación de Moscú”. A la vez, Zelenski pide a la comunidad internacional que se comprometa a cubrir el déficit de su país de 38.000 millones de dólares y Ursula Von der Leyen: “Los ataques de Rusia contra infraestructuras civiles son puros actos de terror”. Todos tienen razón, pero...



3.- Alemania debería ser la primera nación en hacérselo mirar. Porque hace más de 20 años Alemania se vendió a Rusia. Y ya estaba Putin. E hipotecó a toda Europa al gas de los oligarcas corruptos rusos. Y el primero fue el cínico socialdemócrata Schröeder que se ha forrado durante años gracias a Putin y sus mafiosos.



4.- Una inflación de más del 20 por ciento en la frontera Este. O la guerra acaba relativamente pronto, o se reorganiza el mapa del comercio energético mundial, o nosotros con el 10 por ciento de inflación u otros con más del 20 lo vamos a pasar muy mal. Y no cuento nuestra deuda o nuestro déficit.



5.- La energía, estúpido, es la energía. Habrá que cambiar aquella frase de James Carville (asesor de Clinton) quien le escribió aquello de "La economía, estúpido, es la Economía". Ahora y para mucho tiempo ha de ser: "La energía, estúpido, es la energía". Y a largo plazo. Y sin discursos ecologistas y demagógicos de medio pelo financiados por Rusia, por cierto.



6.- La Fuerza Aérea de Israel ha destruido una planta de fabricación de drones iraníes en territorio sirio durante un bombardeo llevado a cabo el pasado fin de semana. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos indicó que en estas instalaciones se ensamblaban los drones cuyas piezas eran fabricadas en Irán y después enviadas en secreto a Dimas, en el sur de Siria.



7.- No entiendo las medias tintas. O sí. Desde la ultraderecha europea o desde la ultraizquierda. En el Consejo de Ministros de Italia o en el Consejo de Ministros de España. No entiendo cómo se puede ser pro Putin. O sí, porque de un modo u otro te haya untado, te siga pagando o quiera derrumbar nuestro sistema. Ya sabes, cabalgando contradicciones que dijo Pablo Iglesias o siendo el mejor de Putin, como Berlusconi.



8.- Zelenski vaticina que Rusia será durante muchos años el gran mendigo del mundo. Y la observación es interesante. Porque sea cuando fuere el final de este disparate de guerra nadie se va a fiar de Rusia, ni de sus empresarios, oligarcas, millonarios, Embajadores y mafiosos por mucho tiempo.



9.- Las influencias rusas en el mundo. Desde Trump al Brexit pasando por los movimientos ecologistas y antinucleares o el procés independentista en Cataluña.



Por cierto, llama mucho la atención cómo en los países bálticos y en ese área de influencia pro rusa, es la TV3 la principal televisión internacional por encima de la BBC, la Raí y no te digo Televisión Española. La TV3 hasta en la sopa. Todo sea por internacionalizar el conflicto.



Y 10, mi posdata: Rishi Sunak. Primer ministro del Reino Unido. Al menos para los próximos días. No sé si podrá obrar el milagro de los torys, si levantarán cabeza tras la cagada del Brexit, la vergüenza de Boris Johnsson o la nada de Lizz Truss. Pero Rishi Sunnak tiene una pinta muy interesante. Por su historia personal, por su formación y por su piel y su etnia.



Rishi Sunnak, un personaje muy interesante al que hay que estudiar. Ya primer ministro del Reino Unido de Su Majestad, el Rey Carlos tercero. (Casi se me escapa lo de Su Majestad The Queen Elizabeth).