Ángel Expósito desmonta el argumento de Sánchez para rebajar la malversación: "Es una trampa demagógica"

Y va Pedro Sánchez, con sus santos asesores, y cuela la rebaja del delito de malversación el día de la Constitución y cuando juega España en Qatar. Así, como que se nota menos. Y lo cuenta sin micrófonos, en un corrillo, para que no le restrieguen sus frases, sus contradicciones y sus mentiras.



1.- La trampa demagógica, el eufemismo, la gran milonga es el argumento del malgasto, de malversar pero no enriquecerse personalmente.



Como si comprar votos (por ejemplo) para seguir cobrando en el poder no fuera enriquecerse. Como si gastar en dar un golpe de Estado para ocupar el poder no fuera enriquecerse.



2.- Batasuna (o Bildu), Esquerra Republicana (o el independentismo catalán) que me dan lo mismo tienen la sartén por el mango. Tienen a Su Sanchidad cogido por los... Por donde más duele. A él y a todos nosotros. Porque quiere, por el poder. Simple y llanamente por el poder. Está enfermo de poder y los socios lo saben.



Está haciendo lo imposible por afianzar a los socios de cara a una Legislatura más. Y si entre tanto arrasa con todo, el que venga detrás que arree.



3.- Otra trola. La excusa del derecho comparado. Otra falsedad. Nos la clavó con la sedición, que si había que adaptarse a Europa y bla, bla, bla... Mentira. Y vuelve con la misma matraca, ahora, con la malversación. MENTIRA.



4.- A vueltas con la reforma quirúrgica de la malversación del dinero solo para unos pocos. Y tú pagando impuestos. El Gobierno y sus socios haciendo cirugía con nuestro dinero robado y tu pagando. Retrásate un día, un solo día, en el trimestre del IVA, en el plazo del IRPF. Un día en el IBI o en Sociedades.

5.- Eso de legislar "a la carta" es increíble. Sólo para Junqueras y los golpistas y, por supuesto, para José Antonio Griñán. Así, de paso, se libra de firmar el indulto.



6.- Me viene a la cabeza lo que dijo el president de la Generalitat, Pere Aragonés hace pocas semanas.



7.- ¿Y Lambán? ¿Y García Page? ¿Y Fernández Vara? ¿También van a tragar con esto? ¿Tampoco tienen límite?



8.- Los golpistas no engañan. El nuevo procés sigue su curso: indultos, sedición, malversación... referéndum y lo que venga.



Seguimos SU hoja de ruta milimétricamente.



9.- Y Puigdemont sin sedición tras las última reforma y en breve, sin malversación.



Y 10.- Y todo esto. Según las encuestas, sin apenas coste electoral. Y recortando a Feijóo y a un pelo de que le dé la suma para reeditar la mayoría parlamentaria. Y aún le queda un año con el Falcon en casa.



¡Ah! Y mi posdata: Ignacio Manrique de Lara fichado como alto cargo de Patrimonio Nacional. Es el marido de Nadia Calviño. Quien firmó su contratación es Ana de la Cueva, ex secretaria de Estado, de la propia Calviño durante los tres primeros años de la legislatura.



Desde Patrimonio Nacional justifican la contratación de Manrique alegando que se presentó a un concurso y "obtuvo por unanimidad" "la máxima puntuación en todos y cada uno de los méritos de la convocatoria".



El puesto es para coordinador de marketing de Patrimonio Nacional.



Cabe recordar que el marido de Nadia Calviño NO es funcionario. Y le nombra la antigua secretaria de estado, hoy presidenta de Patrimonio Nacional. Y aún dice que no tiene que ver nada con Calviño.