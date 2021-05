Ángel Expósito, desde Ceuta: "El régimen alauí sabe que el gobierno de Sánchez es débil"

Audio

Hemos encendido 'La Linterna' en Ceuta.Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal casi en la frontera con Marruecos. A cien metros, se ve a los cientos de jóvenes que se agolpan hacia Castillejos. Seguramente, soñando con saltar durante la próxima madrugada. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes. Marruecos está acometiendo un pulso inaudito contra España utilizando a sus chicos adolescentes como una especie de fuerza de choque a sabiendas de que desde este lado no se puede responder contra civiles.

La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación, solidaridad y miedo.









El problema tiene mil y una variables. Mil y un enfoques a cada cual más complejo.

1 - Marruecos se enfrenta a un Gobierno débil. El régimen alauí (que es mucho más que Mohamed VI) sabe que el Gobierno de Pedro Sánchez es tremendamente débil. La pandemia, la crisis económica, Cataluña, los chavistas en el Consejo de Ministros y un papel absolutamente irrelevante en la escena internacional, son nuestras credenciales.

2.- El Gobierno español está totalmente fuera de juego. Entre los chicos, chicas y chiques, la agenda 2050, el impuestazo de Rufián, las lecciones a los restaurantes para que nos eduquen y los miles asesores. Se nos había olvidado que Marruecos estaba preparando otra marcha contra intereses españoles.

3.- Ceuta y Melilla son España. No deberíamos olvidarlo. Los melillenses y los ceutíes son los españoles que más españoles se sienten. No debemos, no podemos dejarles solos.









4.- Los antecedentes. Esto no es solo la respuesta de Marruecos a la hospitalización del lider saharaui Brahim Gali. Que también. Sánchez no viajó a Marruecos, la cumbre bilateral sigue sin celebrarse, desde el propio Gobierno Pablo Iglesias se burló de los vecinos de abajo. Y todo, sumado, nos ha dejado vendidos ante Mohamed. Y no será porque los que saben no lo habían avisado.

Nuestros Asuntos Exteriores han hecho el ridículo. Y ahora que lo arregle la Guardia Civil, la Policía y el Ejército. Ahora sí que nos acordamos de ellos, ¿verdad?

5.- El Rey de España. Juan Carlos I despachaba con Hassan II de tú a tú. Felipe VI no puede hacer lo mismo con Mohamed VI. Problema, que Juan Carlos no está porque lo hemos echado a Emiratos.

6.- Estamos en Ceuta pero también existen Melilla, Canarias y el Mar de Alborán. O esto se soluciona pronto o puede que no haya hecho más que empezar.

7.- Marruecos advirtió anoche que dejaba en stand by su cooperación en Inteligencia con los Servicios de Alemania y España. ¿Somos conscientes de lo que esto significa en materia de antiterrorismo yihadista?

8.- ¿A que ahora se entiende mucho mejor el acuerdo de Washington con Rabat y que Joe Biden ni siquiera haya llamado por teléfono a Pedro Sánchez?

9.- La política española es una tragicomedia. El Gobierno formado por unos aprendices de pasarela y demagogia; los socios pu...teando desde dentro; Cataluña a punto de estallar (otra vez) y la derecha más extrema lanzando mensajes populistas.

Por favor, ¿No hay nadie sensato que ponga de acuerdo en esto al PP y al PSOE?

Además hay que advertir a Ábalos y a Iván Redondo que la culpa de esta crisis no es de Isabel Díaz Ayuso.

¡AH! Y 10. MI POSDATA. El régimen de Marruecos desprecia a sus nacionales, sí. Pero hay algo peor. Utiliza a sus jóvenes como fuerza de choque. No sé si es una invasión u otra marcha verde. Lo que sí sé es que la última vez que la Guardia Civil repelió una entrada masiva de marroquíes por la playa del Tarajal. Esos guardias casi acaban en la cárcel.

Marruecos sabe que si sus militares invaden Perejil se les echó de ahí. Marruecos sabe que a menores y familias no se les puede repeler.

Marruecos sabe que este Gobierno (y no te digo los socios) piensa lo que todos sabemos de Ceuta y Melilla. Y ese es el principal problema.

No. No debemos dejar solos a estos españoles. Por eso, este equipo de periodistas de Cope, boinas verdes de La Linterna estamos aquí, en Ceuta.