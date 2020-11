Ángel Expósito: "Cuando Dolores Delgado pise el acelerador, Iglesias estará muerto"

Audio

En la chapa de ayer domingo, el presidente del Gobierno dijo que tiene confianza y empatía con todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros. Él sabe que no es verdad. Y los ministros y ministras también lo saben.

Sé que no es noticia, pero Pedro Sánchez miente. Por el poder, todo por el poder y solo por el poder.

Tengo la suerte de haber conocido a los dos cuando eran gente normal. Al menos cuando Pedro era gente normal porque, seamos sinceros, Pablo siempre se creyó que estaba unos cuantos metros por encima del resto. Así que hablo con conocimientos de causas.

Y me hago varias preguntas: ¿Tú crees que se fían Pedro de Pablo y Pablo de Pedro?

Pedro tiene la Fiscalia --¡Ojo!-- que no es poca cosa... y Pablo tiene a Bildu y a Esquerra en una especie de sociedad chavista inaudita. Es cuestión de tiempo... hasta las próximas elecciones o un poco menos... que uno liquide al otro.

Mira. Titulares de los periódicos ayer mismo:

ABC. Iglesias se desata y multiplica sus pulsos en la recta final de los PGE

El País. "El Gobierno de coalición cruje en la semana clave".

El Mundo. "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias revisarán la coalición tras los presupuestos".

La Vanguardia. "Afloran las tensiones reprimidas en un Gobierno de coalición bajo asedio".

Voz Populi. "Podemos controla 50.000 millones de los Presupuestos con más de 17.500 funcionarios, 75 asesores y 47 altos cargos"

Pablo Iglesias y su equipo, con cinco ministerios de los 22 existentes, tienen en sus manos el 11% del presupuesto consolidado para el próximo año.

El Español. "Moncloa se harta de la deslealtad de Podemos: "Tras los Presupuestos se romperán los platos".

Denominador común sea cual fuere la línea editorial: Pedro y Pablo. Pablo y Pedro NO se soportan. Lucha de egos, el engreimiento y el complejo por la imagen son infinitos.

No se fían el uno del otro. Los equipos se ocultan cosas, se mienten, se la clavan (con perdón) y nosotros, tú y yo pagando la borrachera de poder de ambos personajes. Pagando la juerga de sus equipos de asesores, marketing y estrategia.

Dicho esto. Las discrepancias son jueguecitos o fuegos de artificio porque van a seguir bien juntitos. Se odian a muerte pero se necesitan.

La clave. A tres años vista. O unos meses menos. Aguantar hasta las elecciones generales gracias a estos presupuestos del Estado que, por cierto, tampoco se cree nadie. Ni ellos.

Entre medias, conviene recordar que Pedro tiene la Fiscalía y que Podemos no da abasto a tapar vías de agua. Cuando Lola Delgado pise el acelerador. Pablo estará muerto. Y lo sabe.

Enfrente. Pablo tiene a los socios. A esa banda formada por las súbditas de Podemos, por Esquerra (que solo quiere la Generalitat) y por Batasuna. ¡Ah!.

Al margen, como si fueran un asterisco, un PNV que huele el hedor de su propia traición, un señor de Teruel y alguno más que pasaba por ahí.

¿Cuál de los dos va ganando? ¿A quién le está yendo mejor? Yo creo que los dos. Uno levita cada vez que se mira al espejo, cada vez que coloca a un amigo o cada vez que se sube al Falcon. Y el otro, flipa con su poder ante sus súbditas. Pablo alucina con los escoltas y con decenas de guardias civiles a su servicio.

Pero los dos saben una cosa: Se aniquilarán. Es cuestión de tiempo. Solo tiempo.

¡AH! Y MI POSDATA: ¿Quién lo hará primero? Ese es el "quiz" de la cuestión. ¿Cuál de los dos será el primero en desenfundar su soberbia para aniquilar al otro?

¿Será Pablo con sus socios quienes dejarán solo a Pedro o será Pedro quien lance a los fiscales de Lola contra Pablo?

YO NO ME CALLO. No se soportan. Se van a aniquilar, eso si, mientras tanto, dejarán esta España nuestra --o lo que queda de ella-- hecha un erial. Progresista y reformista. Feminista y chavista. Pero una ruina.