Ángel Expósito: "El covid sigue su avance lento, incomparable, menos grave pero igualmente alarmante"

Angela Merkel ya no es canciller de Alemania. 16 años al frente de la locomotora europea ha estado esta señora. 16 años con crisis económicas , crisis migratorias, guerra en Ucrania, pandemia Brexit.

Yo, europeísta convencido, la voy a echar mucho de menos. Termina el puente de la Constitución y de la Inmaculada con un par de claves fundamentales: El covid sigue su avance lento, incomparable, menos grave pero igualmente alarmante y en clave política se confirma que todo es un disparate.

Sobre el coronavirus un par de consideraciones: entiendo las alertas pero no la histeria. Nos fijamos en el índice de contagios y apenas miramos las hospitalizaciones y las muertes.

Y otra clave más: la vacunación de los niños. Ya sabes... entre 5 y 11 años a partir de la semana que viene. No me quiero imaginar los grupos de padres en whatsapp. ¡Qué peñazo!, ¡Qué rumorología! y cuántas teorías saldrán durante los próximos días. Lo reconozco. Yo abandonaría el grupo ya.

En clave política, dejamos atrás otro día de la Constitución, sinceramente, para olvidar. Que quien pacta con Esquerra, con Batasuna y con los bolivarianos dé lecciones de constitucionalismo... tiene tela. Y ahí está el tío. Impasible, con un par y, eso sí, con el Falcon listo en cualquier momento.

También en clave política, me sobrecoge lo último que hemos sabido sobre la enseñanza en español (un poquito solo) en Cataluña: Familias de la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) fueron los que iniciaron por las redes sociales las quejas contra los padres de la alumna de 5 años que pidieron a la justicia que su hija recibiese escolarización de castellano. La medida debe hacerse efectiva a partir de mañana.

La Asociación por una Escuela Bilingüe y Hablamos Español presentaron ante la Fiscalía denuncias por lo que consideran un delito de incitación al odio contra los padres. "Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian", indicaba un mensaje por las redes.



"Me apunto a apedrear la casa del niño". Y no passssa nada.

Por cierto, Pablo Iglesias return. Supongo que para facturar. La última, un vídeo criticando al Gobierno español por su política hacia Iberoamérica. Pablo Iglesias reclama políticas de izquierdas... ya se sabe... Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Y este tío ha sido vicepresidente del Gobierno de España y tiene a sus súbditas sentadas en el Consejo de Ministros.

Una penúltima pincelada: No hacemos más que mejorar: Escucha con atención porque cuesta creer que sea verdad. Atento. El Gobierno ha propuesto a la exministra de Educación, Isabel Celaá, como nueva embajadora del Vaticano, un cargo para que el que la Santa Sede debe dar el plácet.

La exministra salió del Ejecutivo en la última remodelación y dejó la cartera de Educación y Formación Profesional a Pilar Alegría. También fue portavoz del Gobierno en la primera legislatura de Pedro Sánchez, un puesto que cedió a la actual titular de Hacienda María Jesús Montero. Entre las teorías de Isabel Celáa sobre la concertada, la asignatura de Religión y aquello que dijo:



¿Te acuerdas? En el Vaticano lo van a flipar.

¡AH! Y MI POSDATA. Este puente he hecho una escapadita pa' el sur. Y he visto uno de esos ejercicios de morro infinito otra vez en Gibraltar.

Las Torres de Hassan se llaman. Un complejo de rascacielos (alguno de hasta 30 pisos) en el lado Este del Peñón. Mirando a Málaga. Unas torres edificadas sobre suelo ganado al mar con tierras y escombros traídos, para más inri, de suelo español.

Y están alzándose las Torres de Hassan (el nombrecito también tiene tela), algo impensable en nuestra ley de costas pero posible en Gibraltar justo al otro lado de la pista del aeropuerto que, por supuesto, también construyeron por el morro.



No hacemos más que mejorar. E Isabel Celáa futura embajadora de España ante el Vaticano. No se me va de la cabeza.