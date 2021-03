Ángel Expósito: "¿Acaso no eran esperadas las locuras, las chorradas y las ocurrencias de este Gobierno?"

Audio

Atención, la calle Toledo de Palma de Mallorca ya no es una calle franquista. El informe del Banco de España nos hunde en la miseria; los perroflautas y las perraflautas de la CUP ya mandan en la Generalitat de Cataluña, pero la clave son las calles franquistas en Mallorca.

La calle Toledo de Palma ya no es “franquista”. Apenas 24 horas después de anunciar su retirada del callejero de la ciudad por su “simbología franquista”, el alcalde socialista de la capital balear, José Hila, ha dado marcha atrás y mantendrá la placa en el callejero de la ciudad. La rectificación se produce después de que la alcaldesa de Toledo, la socialista Milagros Tolón, hablara por teléfono con Hila este lunes y le manifestara su “descontento”.

Tolón pidió al alcalde Hila que “no creara enfrentamientos entre ciudades” porque “no es el momento” y le propuso que el nombre de Toledo siguiera teniendo una calle en la capital balear como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Asegura que el edil mallorquín entendió su posición; no obstante, la alcaldesa de Toledo enviará una carta oficial al Ayuntamiento de Palma para que conste esta petición.

¿Qué? ¿A qué mola? Eso no quita que el resto de calles afectadas cambien de nombre. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que gobierna el PSOE con Podemos y los nacionalistas de Més, ha cambiado de nombre de 12 calles para erradicar las reminiscencias del "fascismo".

Esto no es nuevo, ser paleto e inculto no es nuevo. Toledo se ha salvado por la campana pero se mantienen en esa lista las calles de tres almirantes de la Armada Española que fueron héroes de guerra en los siglos XVIII y XIX. O sea, un siglo o dos antes del fascismo y del franquismo. Son el almirante Churruca y el almirante Gravina, ambos héroes de la batalla de Trafalgar, 1805. También se ha decretado la supresión de una calle dedicada al almirante Cervera, héroe de la guerra de Cuba en 1898. ¿Se puede ser más ridículo?

Y estás que aparece el Banco de España y nos chafa la fiesta progresista y reformista. El Banco de España empeora el crecimiento de 2021 al 6% por el retraso de los fondos europeos y las vacunas. En su escenario más severo prevé menos de la tercera parte de repunte del PIB para este año que el Gobierno, al augurar un 3,2%.

España ha empezado 2021 con peor PIB de lo previsto, lo que ha vuelto a trastocar las previsiones. Así lo recoge el Banco de España en sus últimas proyecciones macroeconómicas en las que empeora su previsión de crecimiento del 6,8% al 6% para 2021 y pronostica un repunte del PIB del 5,3% en 2022 –1,1 puntos más que en sus augurios de diciembre.

Dicen desde el Banco de España que este mal dato se debe a la aparición de sorpresas negativas. ¿Sorpresas? ¿Acaso no eran esperadas las locuras, las chorradas y las ocurrencias de este Gobierno? ¿Sorpresas las sandeces del ministro Garzón o las cifras del paro? ¿Acaso es una sorpresa que estamos, de facto, en casi 6 millones de parados? ¿O que tu calle, tu barrio o tu pueblo están plagados de cierres y quiebras?

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, sí, se me ocurre otro peor: el mentiroso, el cínico y el falsario.

Y hablando de los reyes de Roma, y de falsarios, atenta la compañía: ERC y la CUP pactan una legislatura con tres etapas: acumulación de fuerzas, “confrontación” y otro 1-O. Cabe apuntar, y ahí lo dejo, que Esquerra es socio "fundador" de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. ¿Te acuerdas?

La CUP se compromete a dar un “cierto margen de tiempo” al espacio de negociación de la Mesa de diálogo con Sánchez, que solo se ha reunido en una ocasión en La Moncloa antes de exigir un nuevo choque con la legalidad estatal. A partir de ahí, leña, caña y "no tengáis miedo" que diría Torra. Apreteu, apreteu.

Se confirma que no tienen límite, que no damos abasto y que les importa una higa tu ruina, tu vacuna y tu trabajo. Todo sea por la revolución progresista y reformista aunque sea con Otegui, con Rufián, con el macho alfa y, sobre todos ellos, Su Sanchidad.

Ah, y mi posdata: Basta con visitar el panteón de marinos ilustres en San Fernando (Cádiz). A saber: Churruca fue un marino guipuzcoano de Motrico. Fue astrónomo, matemático y geógrafo, un científico renacentista en la Armada.

Gravina fue embajador de España en París, tuvo misiones en Argelia, Menorca, Gibraltar, Cuba, Cartagena de Indias. Napoleón le cita expresamente y le elogia frente a su propio almirante, el francés Villeneuve. Y Cervera fue un héroe en Cuba, Filipinas. Senador liberal y le quitan la calle por presunto fascista. En concluyendo: Hay algo peor que ser un independentista paleto, y es ser inculto. Y ya el colmo, lo peor de todo, odiar tanto. Lo peor del todo es el odio de un cateto.