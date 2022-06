Ángel Expósito: "Que la legislatura está acabada es una evidencia que corrobora todo el mundo"

Audio

Que la legislatura está acabada es una evidencia que corrobora todo el mundo. Sólo faltan dos o tres actuaciones estelares de Su Sanchidad para dar carpetazo oficial a este sindiós. A este equipazo de pacotilla en el Consejo de Ministros y ni te cuento con los socios.

Eventos, por orden de aparición, que habrá que soportar de aquí a año y medio.

1. La Cumbre de la OTAN donde Pedro Sánchez se encumbrará (nunca mejor dicho) como un líder mundial para la Historia. Que tiemblen los pedestales de Churchill, Kennedy o Adennauer que llega Su Persona. Mandela, Ghandi o Gorbachov van a quedar como unos pringaos. Como dijo Ana Oramas con el tumbao que tienen los guapos al caminar la cumbre de la OTAN para ya a finales de junio.

2. El docu reality sobre el propio que servirá, según sus palabras, para mejorar la imagen de España en el mundo. En el reality le veremos hacer como que habla por teléfono y hasta viaja en AVE mentira y gorda, pero da igual. Todo sea por parecer que es normal, que no levita y que viaja como tu y como yo. El falso reality para verano-otoño de 2003.

Ya se cuidarán de salir la legión de pelotas, súbditos y súbditas que le rodean, loan, agasajan, escriben y se derriten a su paso.

3. La presidencia española de la Unión Europea. Ya para el último semestre de 2023. Qué mejor campaña electoral que Su Persona junto a Macron, Mario Dragui u Olaf Sholz.

Hasta entonces, a aguantar carros y carretas. A gastar como si tuviéramos dinero y como si no costara. A aumentar el déficit público como si no hubiera un mañana y a endeudarnos como si fuera gratis que ya vendrá otro para gestionar el socavón y comerse el marrón.

Capítulo aparte merece el espectáculo de las supuestas izquierdas como parte esencial del "equipazo" de Sánchez. El sainete de toda esta panda en Andalucía no es más que un reflejo de lo que ha pasado con Podemos y de lo que va a pasar con el invento de Yolanda Díaz a nivel nacional.

Que si Izquierda Unida o los rescoldos del partido comunista, que si los de Errejón que se llaman Más País o Más Madrid o Más su padre (cualquier Más, menos Más España), los de Ada Colau y Mónica Oltra (vaya dos patas pa' un banco), más Yolanda Díaz que lo quiere de verdad es liderar el PSOE, y nos queda Podemos, con Pablo Iglesias que sigue al frente y con Ione Belarra y su pareja Irene Montero que continúan obnuviladas ante el macho alfa.

El problema de estas izquierdas es que siguen funcionando como en la asamblea de la facultad o del instituto pero sentados en el Consejo de Ministros.

Tu apunta nombres y flipa: Mónica García (la de Errejón en Madrid, médica y madre), la Mónica Oltra en Valencia, Alberto Garzón y sus paranoias, el propio Errejón el de la beca Black, Echenique dando lecciones de ética, Ada Colau con capacidad de poner al ministro de Universidades, y, otra vez, Yolanda Díaz que va de lideresa de la nada. Otra a la que le encanta oírse, verse y admirarse.

Esos (y esas y eses) son los socios y seguirán de aquí a final de 2023. E intentarán seguir siendo socios cuatro años más mientras se deshacen como un azucarillo en su demagogia, su verborrea y su comunismo rancio y demodé.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Porque esa es otra. A pesar de ir pintadas como una puerta, a pesar de vivir en casoplones como en Galapagar, a pesar de usar el Falcon siempre que el jefe lo deja libre son muy comunistas. ¡Ja!

Por eso son anti OTAN, por eso son pro Putin, por eso van de proletarios cuando son unos pijos de campeonato. Por eso son tan falsos (y falsas y falses). Por eso lo del "Equipazo" que dijo Sánchez es una mentira como un castillo. Y aún habrá quien se lo compre.

Pero ¿Sabes qué? La Oltra, la Colau, Echenique, Monedero, Errejón como Maduro o Putin no engañan. Son lo que son. El problema no es suyo que también. El problema es de quien los ha puesto ahí. Y quien los mantiene. Y ese no es otro que Pedro Sánchez Castejón.

¡Ah! y mi posdata: Y tiene que ver con todo lo anterior. Titular: La dictadura nicaragüense ordena cerrar la Academia de la Lengua de Nicaragua. Daniel Ortega quiere acabar con la institución civil más antigua del país ante el rechazo internacional.

Leo a Bruno Pardo en ABC: en 1928, siete intelectuales se reunieron en Managua para fundar la Academia Nicaragüense de la Lengua. La institución adquirió estatus legal, eligió lema (un verso de Rubén Darío: «En espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua»). A estas alturas (2022) era la organización civil más antigua del país, por eso la orden del dictador Daniel Ortega de cerrarla ha causado tanto revuelo dentro y fuera de sus fronteras.

Es una organización apolítica, tal y como se recoge en sus estatutos, y está compuesta por personas de todas las ideologías, favorables y no favorables al Gobierno».

Desde el viernes, la Academia Nicaragüense de la Lengua es una de las ochenta y tres ONG incluídas en la lista negra del Ministerio de Gobernación, que es el órgano que las controla y que pretende quitarles la personalidad jurídica, lo que supone la imposibilidad de gestionar una cuenta bancaria, pagar nóminas y, al cabo, lo que las conduce a la desaparición.

Otro pasito más hacia el suicidio. A ver cuántos del equipazo de Sánchez dicen algo contra el sátrapa Daniel Ortega.