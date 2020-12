Expósito: "¿Nadie se da cuenta de que 17 sistemas sanitarios, más Ceuta y Melilla, son ingobernables?"

No tenemos derecho a volverla a jorobar. Está en nuestra mano ser responsables. Cumplir las normas y cumplir con el sentido común. No seamos estúpidos. No seamos suicidas. Vamos a por los 80.000 muertos por covid solo en España. En esta parte del mundo se multiplican los brotes, las cepas, los cierres, las quiebras. No podemos volver a la hecatombe de la pasada primavera.

Por favor, seamos responsables.

¿Cómo puede explicarse lo que está ocurriendo en Alemania o en Londres? ¿Cómo es posible que, sabiendo lo que sabemos y habiendo visto el desastre en Italia o España, ahora Alemania bata récords de contagios? ¿Cómo es posible que en Alemania no sean obligatorias las mascarillas?

Sencillamente: Se han relajado. Y este virus es muy canalla. Este coronavirus no entiende de fronteras, ni de lindes entre las autonomías. Este puñetero covid no respeta etnias, ni clases sociales. No respeta ni a los políticos ni a los que les pagamos el sueldo. Estamos en una fase de la pandemia donde se confirma que esto no es cuestión de los políticos. Al menos completamente. Fíjate, bastaría con que no estorbaran. Ahora el tema está en tus manos y en las mías. En tu familia y en la mía. Es nuestra decisión reunirnos más de seis o cumplir con la lógica.