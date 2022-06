Ángel Expósito, sobre Sánchez: "El Falcon y el helicóptero son el ejemplo de su alejamiento de la realidad"

Te recuerdo el titular del día: La fiscalía concluye que ni la tramitación ni la ejecución del contrato de las mascarillas del hermano de Díaz Ayuso incurrieron en “ilegalidad alguna”.

Se archiva el caso. Lo que les faltaba a un Gobierno en estado de shock. Un Gobierno grogy.

1.- El consejo de ministros está hecho añicos. Como desde el principio, pero ahora más. Yolanda Díaz anuncia sus medidas económicas porque sí, sin que lo sepa la ministra de Hacienda. Nadia Calviño y la propia súper Yol divina de la muerte no se soportan y ya ni disimulan. Ione Belarra y Margarita Robles van a acabar a tortas. Garzón y el ministro de Agricultura igual.

Y luego, hay otras señoras que también son ministras y que nadie sabe qué ministerio ocupan. E Irene Montero que tampoco se habla, ni se fía, de Yolanda Díaz.

Un tercio del Gobierno, al menos, contra la OTAN y Bolaños que solo se fía de Sánchez y Sánchez que no se fía de ninguno. Y de Bolaños, tampoco.

2.- En clave exterior Sánchez va a protagonizar la cumbre de la OTAN como si él, con las mayúsculas y la pompa de Su infinita Sanchidad como si fuera Eissenhower, Johnson y Kennedy. Pero es que en un año España preside la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Y no se lo va a perder. Una foto al día ejerciendo de anfitrión como si fuera una mezcla entre Adenauer y Churchill. Y todo ello con el lío de Marruecos y Argelia como gran obra maestra de aquí el genio.

3.- Lo de los socios catalanes y la mesa de no sé qué negociación es fantástico. Tal es la dependencia uno de los otros y viceversa que se agarran entre sí como los boxeadores groguis esos que se han dado tantas leches que ya no se aguantan de pie y se abrazan para no caer K.O. los dos a la vez a la lona.