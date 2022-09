Ángel Expósito: "El Reino Unido está dando una lección de Historia y de lealtad a sus Instituciones"

Hasta aquí hemos viajado un equipo de Cope con Fernando y Silviade La Tarde, Paloma García Ovejero, y Álvaro García y yo para encender esta Linterna desde la que es, sin duda alguna, la capital del mundo. En la técnica los colegas Balduque y Navalón.

Hechas las presentaciones algunos aspectos a destacar de este día para la Historia.

1.- La Reina ha muerto. Y ya está enterrada. Viva el Rey. Sí, pero. Por supuesto que la Institución es inamovible pero ¡ummm! ¿Qué quieres que te diga?

Isabel II, por su historia de 70 años de reinado, por su carácter y hasta por imagen mundial es absolutamente insustituible. Un caso único en la Historia. Desde Churchill a la actual Lizz Truss (valgan las distancias). Y por ser mujer. También por ser mujer.

Carlos III, por currículum y por edad lo va a tener muy difícil porque inevitablemente, el mundo entero y todos y cada uno de los ciudadanos del Reino Unido van a mirar con lupa y a comparar hasta el más mínimo detalle, gesto y no te digo error.

2.- La potencia del Reino Unido es innegable. No hay más que ver la lista infinita de mandatarios de todo el mundo que han pasado las últimas 24 horas por Londres. En un mundo tan convulso y en guerra está demostración de fuerza, de Historia y de influencia es admirable.

3.- Pero en clave exterior no todo son aplausos enfervorecidos. Desde algunos miembros de la Commenwealth a otras antiguas colonias empiezan a oírse voces que (con the Queen Elizabeth en vida) no se les ocurría abrir el pico.

4.- En este sentido yo tengo una duda. Evidentemente, en claveinternacional, la decisión y la noticia del Reino Unido para el resto del mundo ha sido y es el Brexit. Creo desde el primer momento que fue una decisión errónea, suicida, basada en mentiras populistas y en la demagogia ultranacionalista que impera en tantos rincones del mundo.